СБУ затримала в Одесі посібника окупантів, який передавав дані через журналіста з РФ

Пропозицію про "співпрацю" від російських спецслужб українець отримав через заборонені в країні соцмережі, де неодноразово публікував дописи та висловлював підтримку загарбникам.

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Служба безпеки України затримала в Одесі місцевого жителя, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військ у південному регіоні та Києві. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Насамперед, він намагався виявити локації центрів управління і системи протиповітряної оборони українських військ", — коментують у пресслужбі.

[ + – ] У підозрюваного виявилася велика "колекція" комуністичної символіки

Усю зібрану інформацію громадянин України передавав у Росію через зв'язкового. Як з'ясувалося, цим посередником був завербований ФСБ "журналіст" пропагандистського інформаційного агентства "Бел.ru", розташованого в Бєлгородській області РФ.

Для комунікації та передавання інформації підозрюваний використав анонімний Telegram-канал.

Отримані дані окупанти сподівалися використати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об'єктах, розповідають в СБУ.

[ + – ] Обшук будинку в підозрюваного [ + – ] Обшук будинку в підозрюваного [ + – ] Листування з російською стороною

Пропозицію про "співпрацю" від російських спецслужб українець отримав через заборонені в країні соцмережі, де неодноразово публікував дописи та висловлював підтримку загарбникам.

Агента росіян затримали під час спроби передавання інформації у Росію.

Під час обшуків за місцем проживання у підозрюваного вилучили мобільні телефони, за допомогою яких він спілкувався з російською стороною, а також заборонену в Україні комуністичну символіку та пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ.

Суд обрав для громадянина України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, навіщо СБУ перевіряє церкви. В українському відомстві кажуть, що необхідність перевірок зумовлена тим, що в умовах збройної агресії Росії росте ризик скоєння терактів, диверсій і захоплення заручників.

Нагадаємо, єпископ УПЦ МП розкрив деталі обшуку в Чернівецькій єпархії.