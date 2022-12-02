"Людей було море": в Одесі невідомий підірвав гранату біля будівлі ДСНС (фото, відео)

За інформацією журналістів, чоловік кинув гранату під час спроби його затримання, внаслідок поранено співробітників поліції. Вони отримали осколкові поранення та переломи, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

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Увечері 2 грудня у центрі Одеси пролунав вибух. За попередньою інформацією причиною стала детонація гранати. Про це пише "Суспільне" з посиланням на очевидців.

Як уточнюється, вибух стався приблизно о 16:30 на перетині вулиць Прохорівська та М'ясоїдівська.

На місці події зараз працюють співробітники поліції, вони поки що не дають коментарів.

[ + – ] На місці події зараз працюють співробітники поліції

Тим часом очевидці розповідають, що внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.

"Тут стояло багато швидких, людей було море. І, як я дізналася, були поранені та загиблі, але скільки, я не знаю", — прокоментувала одна з перехожих. За її словами, машина невідкладної допомоги забрала щонайменше двох загиблих людей.

Джерела видання у правоохоронних органах розповіли, що серед травмованих унаслідок вибуху є співробітники поліції. У них зафіксовано осколкові поранення та переломи. Два поліцейські перебувають у важкому стані. За їхньою інформацією, загиблих немає.

[ + – ] Проїзд по вулиці поки що заблоковано Фото: Суспільне

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин поінформував, що люди, які постраждали від вибуху, отримали травми ніг середньої тяжкості. Нині їх оглядають медики.

Хто підірвав гранату в Одесі?

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що невідомий кинув гранату, коли співробітники поліції намагалися його затримати.

У місцевих пабліках також повідомляється, що чоловік використовував ручну гранату, коли поліція оглядала його легковий автомобіль. За даними Telegram-каналів, постраждало шість співробітників Нацполіції та дві цивільні особи.

За ще однією версією вибухнули матеріали, які привезли на експертизу. Деякі інтернет-ЗМІ також писали, що гранату підірвала група з двох-трьох людей.

[ + – ] За попередньою інформацією, поранено 8 людей

Місцеві уточнюють, що вибух стався на парковці біля будівлі ДСНС, тож домедичну допомогу постраждалим надали рятувальники, після чого поранених забрали на машинах швидкої допомоги.

Також через вибух постраждали припарковані поряд автомобілі. На місце події виїхали сапери.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі посібника окупантів, який передавав дані через журналіста з РФ. Пропозицію про "співпрацю" від російських спецслужб українець отримав через заборонені в країні соцмережі, де неодноразово публікував дописи та висловлював підтримку загарбникам.