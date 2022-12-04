В Украину пришли серьезные морозы, но надолго они не задержатся, - синоптики

Существенного похолодания украинцам стоит ждать уже предстоящей ночью.

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Ночью 4 декабря в Украине ожидается усиление морозов на востоке, севере и в центральной части страны. Ожидается, что минимальная температура будет варьироваться от -6 до -12 градусов. На юге и западе температура может опуститься до -3 градусов.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, морозным будет и понедельник, 5 декабря.

"Максимальная температура воздуха составит около 2-5 градусов мороза. Немного теплее будет на западе и юге – от -1 градуса до +3 градусов", — пишет в Facebook Диденко.

Она добавляет, что в понедельник также стоит ждать порывистый и сильный ветер, юго-восточное направление.

Из-за того, что на территорию страны зашел антициклон, осадков ожидать не стоит. Только к вечеру понедельника возможен дождь на западе страны.

В столице понедельник будет сухим, ветренным и морозным. Ночью ожидается около -6-9 градусов, а днем столбики термометров покажут -2-4 градуса, а также ожидается гололедица.

Потепление придет на восток, север и центр Украины уже с середины предстоящей недели. Диденко отмечает, что будут осадки и возможно, снежная "каша" на дорогах, но уже без крепких морозов.

"В западных областях и на юге страны ночью температура составит от +1 до -4 градусов, днем поднимется до -1 до +4 градусов (на Закарпатье днем 2-7 градусов тепла). На остальной территории Украины ночью будет около 5-10 градусов мороза, а днем от 1 до 6 градусов мороза", — сообщили в Укргидрометцентре.

Фото: укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, со среды 7 декабря температура воздуха начнет постепенно расти. Так, днем температура будет в среднем составлять от -1 до +1 градуса, возможен снег, переходящий в дождь.

Напомним, ранее метеорологи прогнозировали, какой будет эта зима. По словам экспертов, в целом нынешняя зима будет на два градуса теплее, чем прошлая.