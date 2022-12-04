В Україну прийшли серйозні морози, але надовго вони не затримаються, — синоптики

Суттєвого похолодання українцям варто чекати вже наступної ночі.

Related video

Уночі 4 грудня в Україні очікується посилення морозів на Сході, Півночі та в центральній частині країни. Очікується, що мінімальна температура варіюватиметься від -6 до -12 градусів. На півдні та заході температура може опуститися до -3 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, морозним буде й понеділок, 5 грудня.

"Максимальна температура повітря складе близько 2-5 градусів морозу. Трохи тепліше буде на заході та півдні — від -1 до +3 градусів", — пише у Facebook Діденко.

Вона додає, що в понеділок також варто чекати на поривчастий і сильний вітер південно-східного напрямку.

Через те, що на територію країни зайшов антициклон, на опади очікувати не варто. Лише увечері понеділка можливий дощ на Заході країни.

У столиці понеділок буде сухим, вітряним і морозним. Уночі очікується близько -6-9 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2-4 градуси, а також очікується ожеледиця.

Потепління прийде на Схід, Північ і в Центр України вже з середини наступного тижня. Діденко зазначає, що будуть опади й, можливо, снігова "каша" на дорогах, але вже без міцних морозів.

"У західних областях і на Півдні країни вночі температура становитиме від +1 до -4 градусів, удень підніметься до -1 до +4 градусів (на Закарпатті вдень 2-7 градусів тепла). На решті території України вночі буде близько 5-10 градусів морозу, а вдень від 1 до 6 градусів морозу", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Фото: укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, із середи 7 грудня температура повітря почне поступово зростати. Так, удень температура в середньому становитиме від -1 до +1 градуса, можливий сніг, який переходить у дощ.

Нагадаємо, раніше метеорологи прогнозували, якою буде ця зима. За словами експертів, загалом нинішня зима буде на два градуси теплішою, ніж минула.