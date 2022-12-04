Возвращалась в Херсон. В лодке на Днепре от автоматной очереди погибла женщина

Местная жительница с супругом пыталась выехать из дачи на левом берегу реки.

Related video

В Херсонской области автоматной очередью была убита местная жительница, которая вместе с мужем пыталась переплыть Днепр на лодке. Семейная пара собиралась вернуться в освобожденный Херсон, уезжая с дачи. Об этом сообщил горсовет Херсона в Facebook.

"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила, сообщают в отделе гражданской защиты горсовета Херсона", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что супруг погибшей местной жительницы не пострадал.

Раньше глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич говорил, что до 5 декабря включительно херсонцы могут пересечь Днепр в районе участка Речного вокзала. Но переплывать реку необходимо в светлое время суток и на собственном плавсредстве.

Янушевич подчеркнул, что речь в основном идет о тех местных жителях, которые до последнего времени оставались на дачах на левом берегу Днепра, а теперь хотят вернуться в Херсон после его освобождения.

Городские же власти сообщают, что за последние две недели в Херсоне от обстрелов РФ погибли 19 человек. Только в это воскресенье, 4 декабря, Херсон пять раз подвергся обстрелам со стороны противника. Во время сегодняшних обстрелов никто не пострадал.

В это же время, с 20 ноября по 4 декабря город обстреливала 169 раз, в результате чего 19 человек погибли, а еще 39 получили ранение, среди них есть один ребенок.

Напомним, ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Днепра на Херсонщине. Флаг подняли бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон". По их словам, деоккупация левобережной части Херсонщины уже началась благодаря точной координации и наступательных навыков украинских бойцов.