Поверталася до Херсона. У човні на Дніпрі від автоматної черги загинула жінка

Місцева мешканка з чоловіком намагалася виїхати з дачі на лівому березі річки.

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У Херсонській області автоматною чергою було вбито місцеву мешканку, яка разом із чоловіком намагалася переплисти Дніпро на човні. Сімейна пара збиралася повернутися у звільнений Херсон, їдучи з дачі. Про це повідомила міськрада Херсона у Facebook.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі в Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту міськради Херсона", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що чоловік загиблої місцевої мешканки не постраждав.

Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич говорив, що до 5 грудня включно херсонці можуть перетнути Дніпро в районі ділянки Річкового вокзалу. Але перепливати річку потрібно у світлий час доби та на власному плавзасобі.

Янушевич підкреслив, що йдеться переважно про тих місцевих жителів, які до останнього часу залишалися на дачах на лівому березі Дніпра, а тепер хочуть повернутися в Херсон після його звільнення.

Міська ж влада повідомляє, що за останні два тижні в Херсоні від обстрілів РФ загинули 19 людей. Тільки цієї неділі, 4 грудня, Херсон п'ять разів зазнав обстрілів із боку противника. Під час сьогоднішніх обстрілів ніхто не постраждав.

Водночас із 20 листопада по 4 грудня місто обстрілювали 169 разів, унаслідок чого 19 людей загинули, а ще 39 отримали поранення, серед них є одна дитина.

Нагадаємо, ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Прапор підняли бійці добровольчого загону аеророзвідки "Карлсон". За їхніми словами, деокупація лівобережної частини Херсонщини вже розпочалася завдяки точній координації та наступальним навичкам українських бійців.