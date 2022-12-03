Створили плацдарм: ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Дніпра на Херсонщині (відео)

За словами бійців спецпідрозділу "Карлсон", розпочати деокупацію лівобережної частини Херсонщини допомогли точна координація та наступальні вміння українських захисників.

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ЗСУ продовжують метр за метром звільняти українську землю від Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, у суботу, 3 грудня, бійці добровольчого загону аеророзвідки "Карлсон" опублікували відео з першим українським прапором, встановленим на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" — це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини! Операція завершилася успіхом і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!" — свідчить підпис під відео українських захисників у Facebook.

Який це населений пункт у спецпідрозділі не уточнили.

Незважаючи на те, що Херсон було звільнено від російських окупантів ще в листопаді, ЗС РФ продовжують тероризувати мирне населення, обстрілюючи місто з лівого берега. Глава російського МЗС Сергій Лавров порівняв Херсон та Сталінград, намагаючись пояснити, чому Росія продовжує обстрілювати український обласний центр, хоча вважає його "своєю територією".

"Ну у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", — відповів дипломат на запитання журналістки Associated Press Геррет Морріс.

Під час окупації Херсона росіяни знущалися з місцевого населення. Після деокупації в обласному центрі було виявлено п'ять приміщень для тортур, ще чотири — на Херсонщині. Українців там тримали під замком, били, катували струмом, допитували та погрожували їм смертю.