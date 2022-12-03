Создали плацдарм: ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Днепра на Херсонщине (видео)

По словам бойцов спецподразделения "Карлсон", начать деоккупацию левобережной части Херсонщины помогли точная координация и наступательные умения украинских защитников.

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ВСУ продолжают метр за метром освобождать украинскую землю от Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, в субботу, 3 декабря, бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон" опубликовали видео с первым украинским флагом, установленном на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Это знамя подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успехом и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!" – гласит подпись под видео украинских защитников в Facebook.

Какой это населенный пункт, в спецподразделении не уточнили.

Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов еще в ноябре, ВС РФ продолжают терроризировать мирное население, обстреливая город с левого берега. Глава российского МИД Сергей Лавров сравнил Херсон и Сталинград, пытаясь объяснить, почему Россия продолжает обстреливать украинский областной центр, хотя считает его "своей территорией".

"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали", – ответил дипломат на вопрос журналистки Associated Press Хэррет Моррис.

Во время оккупации Херсона россияне издевались над местным населением. После деоккупации в областном центре было обнаружено пять помещений для пыток, еще четыре – в Херсонской области. Украинцев там держали взаперти, избивали, пытали током, допрашивали и угрожали им смертью.