Чиновника в Киеве подозревают в присвоении 9 млн гривен при ремонте парка "Муромец", – полиция

По данным досудебного расследования, столица подписала договора о реконструкции футбольного и бейсбольного полей на территории парка. Однако подрядчики не только не выполнили работу, но и умышленно завысили стоимость ремонта.

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Главу одного из коммунальных предприятий Киева, двух руководителей подрядных организаций и столичного предпринимателя подозревают в хищении средств во время реконструкции спортивных площадок в парке "Муромец" в Деснянском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Как уточняется, следователи Деснянского управления полиции сообщили о подозрении в присвоении 9 млн грн четырем соучастникам коррупционного преступления.

В ходе досудебного расследования стало известно, что в прошлом году Деснянская районная администрация столицы заключила договор с несколькими предприятиями на выполнение ремонта бейсбольного и футбольного полей в парковой зоне. Однако руководители подрядных организаций нарушили условия договора и выдали заведомо ложные служебные документы, в соответствии с которыми они якобы выполнили реконструкцию в полном объеме, хотя это не соответствует действительности. Кроме того, подрядчики умышленно завысили стоимость проведенных работ.

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Следователи провели 11 обысков дома и на рабочих местах подозреваемых, в результате чего смогли собрать доказательную базу вины фигурантов дела.

Также полиция назначила ряд экспертиз, которые подтвердили разворовывание государственных средств.

У одного из фигурантов дела правоохранители также изъяли пистолет "Форт-12" и более ста патронов к нему.

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В случае, если их вина будет доказана, злоумышленникам угрожает до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить пятерых чиновников "Киевгаза", причастных к взрыву в доме на Позняках. Прокуратура направила в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.