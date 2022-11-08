В Киеве будут судить пятерых чиновников "Киевгаза", причастных к взрыву в доме на Позняках

Прокуратура направила в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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В Киеве будут судить пятерых должностных лиц предприятия "Киевгаз", обвиняемых в причастности к взрыву газа в десятиэтажном жилом доме на Позняках в июне 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как уточняется, 7 ноября ведомство направило в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. Обвиняемым инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее за собой гибель людей. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Среди чиновников, которым выдвинули обвинение, –– первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", директор одного из филиалов предприятия, два главных инженера, а также начальник службы охраны труда.

По данным следствия, взрыв газа, вызвавший обвал многоэтажного жилого дома и приведший к гибели пяти человек и травмам трех жильцов, произошел из-за несоблюдения технологии поверки газовых счетчиков.

За несколько недель до происшествия сотрудники предприятия снимали газовые счетчики с квартир и устанавливали вместо них технологические перемычки –– байпасы. Это и стало причиной утечки газа и привело к взрыву. Указанные выше должностные лица принимали непосредственное участие в разработке и согласовании инструкции, на основании которой и была проведена замена газовых счетчиков на байпасы.

Пресс-служба подчеркивает, что с сентября 2021 года после завершения досудебного расследования обвиняемые и их защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства и таким образом препятствовали направлению обвинительного акта в суд. В связи с этим суд по ходатайству прокурора ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами.

Напомним, 21 июня 2020 года в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, в результате которого погибло пять человек. Часть квартир в многоэтажке оказалась полностью уничтожена.

Досудебное расследование по уголовному производству, связанному со взрывом, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было завершено лишь через 14 месяцев после ЧП. После этого материалы уголовного производства стали открыты для ознакомления.