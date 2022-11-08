У Києві судитимуть п'ятьох чиновників "Київгазу", причетних до вибуху в будинку на Позняках

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження. Обвинуваченим загрожує ув'язнення на строк до восьми років.

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У Києві судитимуть п'ятьох посадових осіб підприємства "Київгаз", які звинувачуються у причетності до вибуху газу в десятиповерховому житловому будинку на Позняках у червні 2020 року. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як уточнюється, 7 листопада відомство направило до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження. Обвинуваченим інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Серед чиновників, яким висунули звинувачення, — перший заступник голови правління АТ "Київгаз", директор однієї з філій підприємства, два головні інженери, а також начальник служби охорони праці.

За даними слідства, вибух газу, що спричинив обвал багатоповерхового житлового будинку і призвів до загибелі п'яти осіб і травм трьох мешканців, стався через недотримання технології перевірки газових лічильників.

За кілька тижнів до події співробітники підприємства знімали газові лічильники з квартир і встановлювали замість них технологічні перемички — байпаси. Це і стало причиною витоку газу та призвело до вибуху. Зазначені вище посадові особи брали безпосередню участь у розробці та узгодженні інструкції, на підставі якої і проведено заміну газових лічильників на байпаси.

Пресслужба наголошує, що з вересня 2021 року після завершення досудового розслідування обвинувачені та їх захисники затягували процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та у такий спосіб перешкоджали направленню обвинувального акта до суду. У зв'язку з цим суд за клопотанням прокурора обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року у житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух газу, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей. Частина квартир у багатоповерхівці опинилася повністю знищена.

Досудове розслідування з кримінального провадження, пов'язаного з вибухом, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури завершено лише через 14 місяців після НП. Після цього матеріали кримінального провадження стали відкриті для ознайомлення.