Слідство через 14 місяців з'ясувало причину вибуху будинку на Позняках (фото)

Вибух в будинку прогримів через те, що під час ремонту газових мереж замість газового лічильника в будівлі була встановлена технологічна перемичка.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури було завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні, пов'язаного з вибухом у житловому будинку на київських Позняках, повідомляє у Facebook прессекретарка Київської міськпрокуратури Надія Максимець.

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У понеділок, 9 серпня, матеріали кримінального провадження стали відкриті для ознайомлення.

Згідно з матеріалами слідства, вибух газу, який стався 21 червня 2020 року, і призвів до обвалення конструкцій десятиповерхового будинку, а також загибелі п'яти осіб і травмування трьох, стався через порушення низки нормативно-правових актів посадовими особами АТ "Київгаз".

За словами Максимець, спираючись на результати судових експертиз вдалося встановити коло осіб, дії яких знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків.

"Йдеться про посадових осіб, які були безпосередньо причетні до неякісної розробки, погодження та затвердження технологічної інструкції, згідно з якою замість знятого лічильника газу в будинку була встановлена ​​технологічна перемичка", — повідомила представниця прокуратури.

На думку експертів, продовжила вона, зазначені порушення і стали причиною вибуху газу, і як наслідок призвели до загибелі та травмування людей, а також втрати житла жителями цього будинку.

"Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде надісланий на розгляд у Дарницький районний суд міста Києва", — додала Надія Максимець.

[ + – ] Повідомлення Надії Максимець

Хронологія трагедії

Вибух на Позняках прогримів у Києві 21 червня 2020 року в дев'ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш із подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

Рятувальники побоювалися, що внаслідок вибуху на Позняках у Києві можливе обвалення всієї будівлі.

Зі свого боку, поліція однією з версій події розглядала вибуховий пристрій, закладений в одній з квартир.

З початку проведення рятувальних робіт з-під завалів були вилучені тіла 5 людей: 2-х жінок 1943 р. н. і 1974 р. н., а також 3-х чоловіків 1991 р. н., 1967 р. н., 1976 р. н.

Реакція та обіцянки влади

Мер міста Віталій Кличко ухвалив рішення про тимчасове поселення жителів постраждалих унаслідок вибуху дев'ятиповерхівки на Позняках у Києві та розташованих поруч із нею будинків в інтернат.

Київрада виділила киянам, які постраждали від вибуху газу на Позняках, 20 мільйонів гривень компенсації.

А перед цим київська влада повідомляла, що готова виділити з резервного фонду бюджету 30 млн гривень для розв'язування житлового питання людей.

У грудні будівельники почали демонтаж житлового будинку, що постраждав від вибуху. Було ухвалене рішення розібрати напівзруйновану будівлю повністю.

Не обійшлося без скандалів

Під час рятувальних робіт відзначився народний депутат України Микола Тищенко. На місці трагедії він кричав своїм помічникам: "Принесіть лимони і лід. Потрібні лимони", не уточнивши при цьому, яким способом подібний коктейль допоможе людям відійти від шоку.

Станом на 3 грудня 2020 року через бюджет Києва фінансову допомогу на ремонт та облаштування нового житла виплатили лише двом сім'ям із 40, які залишилися без квартир після вибуху будинку.

Через тривалі бюрократичні процедури й оформлення документів процес забезпечення новим житлом затягнувся, проте жителі зруйнованих вибухом квартир у серпні отримали квартири в нових будинках.

На цьому пригоди мешканців не завершилися. Справа в тому, що сім'ї постраждалих отримали сертифікати на квартири в ЖК "Кришталеве джерело", "Лісова казка" і "Дніпровський".

Однак у жовтні мешканці звернулися до президента Володимира Зеленського через те, що не змогли скористатися сертифікатами. За словами однієї з потерпілих, не всі будинки, в яких сім'ї отримали сертифікати, мали поштові адреси, а один із них був недобудований.