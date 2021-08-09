Следствие через 14 месяцев выяснило причину взрыва дома на Позняках (фото)

Взрыв в доме прогремел из-за того, что во время ремонта газовых сетей вместо газового счетчика в здании была установлена специальная перемычка.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было завершено досудебное расследование по уголовному производству, связанному со взрывом в жилом доме на киевских Позняках, сообщает в Facebook пресс-секретарь Киевской горпрокуратуры Надежда Максимец.

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В понедельник, 9 августа, материалы уголовного производства стали открыты для ознакомления.

Согласно материалам следствия, взрыв газа, произошедший 21 июня 2020 года и приведший к обвалу конструкций десятиэтажного дома, а также гибели пяти человек и травмирования трех, произошел из-за нарушения ряда нормативно-правовых актов должностными лицами АО "Киевгаз".

По словам Максимец, опираясь на результаты судебных экспертиз удалось установить круг лиц, действия которых находятся в причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий.

"Речь идет о должностных лицах, которые имеют непосредственное отношение к некачественной разработке, согласованию и утверждению технологической инструкции, согласно которой вместо снятого счетчика газа в доме была установлена ​​технологическая перемычка", – сообщила представитель прокуратуры.

По мнению экспертов, продолжила она, указанные нарушения и стали причиной взрыва газа, и как следствие привели к гибели и травмированию людей, а также потере жилья жителями этого дома.

"После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева", – добавила Надежда Максимец.

[ + – ] Сообщение Надежды Максимец

Хронология трагедии

Взрыв на Позняках прогремел в Киеве 21 июня 2020 года в девятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

Спасатели опасались, что в результате взрыва на Позняках в Киеве возможно обрушение всего здания.

В свою очередь, полиция одной из версий происшествия рассматривала взрывное устройство, заложенное в одной из квартир.

С начала проведения спасательных работ из-под завалов были изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

Реакция и обещания властей

Мэр города Виталий Кличко принял решение о временном поселении жителей пострадавшей в результате взрыва девятиэтажки на Позняках в Киеве и расположенных рядом с ней домов в интернат.

Киевсовет выделил киевлянам, пострадавшим от взрыва газа на Позняках, 20 миллионов гривен компенсации.

А перед этим киевские власти сообщали, что готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей.

В декабре строители приступили к демонтажу жилого дома, пострадавшего от взрыва. Было принято решение разобрать полуразрушенное здание полностью.

Не обошлось без скандалов

Во время спасательных работ отличился народный депутат Украины Николай Тищенко. На месте трагедии он кричал своим помощникам: "Принесите лимоны и лед. Нужны лимоны", не уточнив при этом, каким образом подобный коктейль поможет людям отойти от шока.

По состоянию на 3 декабря 2020 года из бюджета Киева финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья выплатили лишь двум семьям из 40, которые остались без квартир после взрыва дома.

Из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем затянулся, однако жители разрушенных взрывом квартир в августе получили квартиры в новых домах.

На этом злоключения жильцов не завершились. Дело в том, что семьи пострадавших получили сертификаты на квартиры в ЖК "Кришталеви джерела", "Лисова казка" и "Днепровский".

Однако в октябре жильцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за того, что не смогли воспользоваться сертификатами. По словам одной из пострадавших, не все дома, в которых семьи получили сертификаты, имели почтовые адреса, а один из них был не достроен.