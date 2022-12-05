Чиновника в Києві підозрюють у привласненні 9 млн гривень під час ремонту парку "Муромець", – поліція
За даними досудового розслідування, столиця підписала договори про реконструкцію футбольного та бейсбольного полів на території парку. Проте підрядники не лише не виконали роботу, а й навмисне завищили вартість ремонту.
Голову одного з комунальних підприємств Києва, двох керівників підрядних організацій і столичного підприємця підозрюють у розкраданні коштів під час реконструкції спортивних майданчиків у парку "Муромець" у Деснянському районі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Як уточнюється, слідчі Деснянського управління поліції повідомили про підозру в присвоєнні 9 млн грн чотирьом співучасникам корупційного злочину.
У процесі досудового розслідування стало відомо, що минулого року Деснянська районна адміністрація столиці уклала договір із кількома підприємствами на виконання ремонту бейсбольного та футбольного полів у парковій зоні. Проте керівники підрядних організацій порушили умови договору та видали свідомо неправдиві службові документи, відповідно до яких вони нібито виконали реконструкцію в повному обсязі, хоча це не відповідає дійсності. Крім того, підрядники навмисне завищили вартість проведених робіт.
Слідчі провели 11 обшуків будинків і на робочих місцях підозрюваних, унаслідок чого змогли зібрати доказову базу вини фігурантів справи.
Також поліція призначила низку експертиз, які підтвердили розкрадання державних коштів.
В одного з фігурантів справи правоохоронці також вилучили пістолет "Форт-12" та понад сто набоїв до нього.
У разі, якщо їх вина буде доведена, зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років і з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Києві судитимуть п'ятьох чиновників "Київгазу", причетних до вибуху в будинку на Позняках. Прокуратура відправила до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження. Обвинуваченим погрожує ув'язнення терміном до восьми років.