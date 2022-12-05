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Україна

Чиновника в Києві підозрюють у привласненні 9 млн гривень під час ремонту парку "Муромець", – поліція

парк муромець
У парку "Муромець" хотіли відремонтувати футбольні та бейсбольні поля, але чиновники розкрали гроші

За даними досудового розслідування, столиця підписала договори про реконструкцію футбольного та бейсбольного полів на території парку. Проте підрядники не лише не виконали роботу, а й навмисне завищили вартість ремонту.

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Голову одного з комунальних підприємств Києва, двох керівників підрядних організацій і столичного підприємця підозрюють у розкраданні коштів під час реконструкції спортивних майданчиків у парку "Муромець" у Деснянському районі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як уточнюється, слідчі Деснянського управління поліції повідомили про підозру в присвоєнні 9 млн грн чотирьом співучасникам корупційного злочину.

У процесі досудового розслідування стало відомо, що минулого року Деснянська районна адміністрація столиці уклала договір із кількома підприємствами на виконання ремонту бейсбольного та футбольного полів у парковій зоні. Проте керівники підрядних організацій порушили умови договору та видали свідомо неправдиві службові документи, відповідно до яких вони нібито виконали реконструкцію в повному обсязі, хоча це не відповідає дійсності. Крім того, підрядники навмисне завищили вартість проведених робіт.

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Поліція провела 11 обшуків у підозрюваних

Слідчі провели 11 обшуків будинків і на робочих місцях підозрюваних, унаслідок чого змогли зібрати доказову базу вини фігурантів справи.

Також поліція призначила низку експертиз, які підтвердили розкрадання державних коштів.

В одного з фігурантів справи правоохоронці також вилучили пістолет "Форт-12" та понад сто набоїв до нього.

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У підозрюваних знайшли гроші та зброю

У разі, якщо їх вина буде доведена, зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві судитимуть п'ятьох чиновників "Київгазу", причетних до вибуху в будинку на Позняках. Прокуратура відправила до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження. Обвинуваченим погрожує ув'язнення терміном до восьми років.