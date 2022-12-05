Хромает борьба с коррупцией: в ЕС рассказали, как Украина выполняет условия безвизового режима

В Еврокомиссии отметили прогресс в выполнении Украиной прошлогодних рекомендаций, но советуют обратить внимание на повышение эффективности работы антикоррупционных институтов.

Related video

В Еврокомиссии оценили выполнение Украиной условий и требований по функционированию безвизового режима с ЕС. В пятом отчете Европейской комиссии о мониторинге безвизового режима ЕС со странами Балкан, Украиной, Молдовой и Грузией, опубликованном 5 декабря, говорится о прогрессе в выполнении прошлогодних рекомендаций.

В отчете сказано, что Украина наряду с другими странами продолжает выполнять требования либерализации визового режима и в выполнении прошлогодних рекомендаций добилась определенного прогресса.

"Комиссия считает, что по-прежнему актуально продолжать следить за соблюдением Украиной контрольных показателей либерализации визового режима и будет продолжать поддерживать украинские власти в проведении реформ в стране, которые необходимы для постоянного выполнения контрольных показателей", — сказано в документе.

В Еврокомиссии отметили, что все перечисленные в отчете страны продолжают предпринимать меры по борьбе с организованной преступностью, сотрудничая с Европолом и Евроюстом, однако им следует уделить внимание решению проблем внутренней безопасности. В частности речь идет о борьбе с коррупцией на высоком уровне.

"В 2021 году был достигнут определенный прогресс в борьбе с коррупцией на высоком уровне, увеличилось число обвинительных приговоров. Украина сообщила, что Высший антикоррупционный суд вынес в 2021 году 72 приговора", — отмечено в документе.

В связи с этим в Еврокомиссии рекомендовали:

продолжить усилия по повышению эффективности работы антикоррупционных институтов и правоохранительных органов (в том числе путем предоставления НАБУ возможности осуществлять автономное прослушивание телефонных разговоров);

срочно завершить текущие конкурсы на руководящие должности НАБУ и АРМА;

предпринять дальнейшие шаги по совершенствованию антикоррупционного законодательства с целью укрепления институциональной независимости и процедур.

В заключение было подчеркнуто, что при оценке прогресса в вышеупомянутых областях в следующем отчете Еврокомиссия будет учитывать последствия продолжающейся российской военной агрессии против Украины и ее влияние на функционирование системы государственного управления.

Ранее сообщалось, что по мнению немецких журналистов, в Брюсселе и в Киеве по разному оценивают сроки вступления Украины в Евросоюз. Это в большой мере связано с тем, что после быстрого предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, Киев должен провести реформы в семи областях, в том числе показать прогресс в борьбе с коррупцией и реформировать судебную систему.