Кульгає боротьба з корупцією: у ЄС розповіли, як Україна виконує умови безвізового режиму

У Єврокомісії наголосили на прогресі у виконанні Україною минулорічних рекомендацій, але радять звернути увагу на підвищення ефективності роботи антикорупційних інститутів.

Related video

У Єврокомісії оцінили виконання Україною умов та вимог щодо функціонування безвізового режиму з ЄС. У п'ятому звіті Європейської комісії про моніторинг безвізового режиму ЄС з країнами Балкан, Україною, Молдовою та Грузією, опублікованому 5 грудня, йдеться про прогрес у виконанні минулорічних рекомендацій.

У звіті сказано, що Україна поряд з іншими країнами продовжує виконувати вимоги лібералізації візового режиму та у виконанні минулорічних рекомендацій досягла певного прогресу.

"Комісія вважає, що, як і раніше, актуально продовжуватиме стежити за дотриманням Україною контрольних показників лібералізації візового режиму і продовжуватиме підтримувати українську владу в проведенні реформ у країні, які необхідні для постійного виконання контрольних показників", — сказано в документі.

У Єврокомісії зазначили, що всі перелічені у звіті країни продовжують вживати заходів щодо боротьби з організованою злочинністю, співпрацюючи з Європолом та Євроюстом, однак їм слід приділити увагу розв'язанню проблем внутрішньої безпеки. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією на високому рівні.

"У 2021 році досягнуто певного прогресу у боротьбі з корупцією на високому рівні, збільшилася кількість обвинувальних вироків. Україна повідомила, що Вищий антикорупційний суд виніс у 2021 році 72 вироки", — зазначено в документі.

У зв'язку з цим у Єврокомісії рекомендували :

продовжити зусилля щодо підвищення ефективності роботи антикорупційних інститутів та правоохоронних органів (зокрема шляхом надання НАБУ можливості здійснювати автономне прослуховування телефонних розмов);

терміново завершити теперішні конкурси на керівні посади НАБУ та АРМА;

здійснити подальші кроки щодо вдосконалення антикорупційного законодавства з метою зміцнення інституційної незалежності та процедур.

На закінчення наголосили, що під час оцінки прогресу у вищезгаданих областях у наступному звіті Єврокомісія враховуватиме наслідки російської військової агресії проти України, що триває, і її вплив на функціонування системи державного управління.

Раніше повідомлялося, що на думку німецьких журналістів, у Брюсселі та у Києві по-різному оцінюють терміни вступу України до Євросоюзу. Це значною мірою пов'язано з тим, що після швидкого надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, Київ має провести реформи у семи сферах, зокрема показати прогрес у боротьбі з корупцією та реформувати судову систему.