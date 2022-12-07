Суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана с правом освобождения под залог, — НАБУ

По сообщениям пресс-службы НАБУ, предприниматель может выйти на свободу, заплатив залог в размере 129 млн гривен. По данным СМИ, задержан также экс-нардеп Александр Грановский.

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Суд арестовал известного одесского предпринимателя Бориса Кауфмана с правом освобождения под залог в размере 129 млн гривен. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Кауфман вместе с бывшим нардепом Александром Грановским были задержаны 5 декабря по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

Имена задержанных не называются, но издание "Украинская правда" сообщает, что речь идет о бизнесмене Борисе Кауфмане и бывшем депутате Верховной рады Александре Грановском.

"5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

[ + – ] СМИ назвали имена задержанных

По данным следствия, осенью 2021 года, после того, как в Одессе была разоблачена организация, занимавшаяся вопросами коммунальной собственности Одессы, появилась новая подобная группа, которая курировала практически все вопросы, связанные с экономикой города: работа с застройщиками, госзакупки, работа коммунальных предприятий и пр.

Кто такой Борис Кауфман?

Одесский предприниматель основал инвестиционную компанию Vertex United, владеющую рядом гостиниц, медиа-активов и инвестпроектов. Борис Кауфман — также совладелец TEDIS Ukraine, крупнейшей дистрибьюторской компании Украины.

Напомним, что НАБУ задержало в Одессе бизнесмена Кауфмана. По данным пресс-службы ведомства, в общей сложности под арестом находятся три человека, которые, предположительно контролировали весь городской бюджет.

Ранее Фокус сообщал, что за крупной партией контрабанды сигарет в Венгрию может стоять бизнес-партнер Кауфмана. Контрабанду табачных изделий, которую в соседнюю с Украиной страну, перевезли под видом соли, могло отправить ООО "Ньюэнерджи". Предприятие находится в собственности одесского банкира Александра Мамонтенко.