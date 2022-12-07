Суд заарештував бізнесмена Бориса Кауфмана з правом звільнення під заставу, — НАБУ

За повідомленнями пресслужби НАБУ, підприємець може вийти на волю, сплативши заставу у розмірі 129 млн гривень. За даними ЗМІ, затримано також екснардепа Олександра Грановський.

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Суд заарештував відомого одеського підприємця Бориса Кауфмана з правом звільнення під заставу у розмірі 129 млн гривень. Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

Кауфмана разом з колишнім нардепом Олександром Грановським було затримано 5 грудня за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

Імена затриманих не називаються, але видання "Українська правда" повідомляє, що йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана і колишнього депутата Верховної ради Олександра Грановського.

"5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та скоєнні корупційних злочинів в Одесі", — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

[ + – ] ЗМІ назвали імена затриманих

За даними слідства, восени 2021 року, після того, як в Одесі було викрито організацію, яка займалася питаннями комунальної власності Одеси, з'явилася нова подібна група, яка займалася практично всіма питаннями, пов'язаними з економікою міста: робота з забудовниками, держзакупівлі, робота комунальних підприємств та ін.

Хто такий Борис Кауфман?

Одеський підприємець заснував інвестиційну компанію Vertex United, яка володіє низкою готелів, медіаактивів та інвестпроєктів. Борис Кауфман — також співвласник TEDIS Ukraine, найбільшої дистриб'юторської компанії України.

Нагадаємо, що НАБУ затримало в Одесі бізнесмена Кауфмана. За даними пресслужби відомства, загалом під арештом перебувають три особи, які, ймовірно, контролювали весь міський бюджет.

Раніше Фокус повідомляв, що за великою партією контрабанди цигарок до Угорщини може стояти бізнес-партнер Кауфмана. Контрабанду тютюнових виробів, яку до сусідньої з Україною країни перевезли під виглядом солі, могло відправити ТОВ "Ньюенерджі". Підприємство перебуває у власності одеського банкіра Олександра Мамонтенка.