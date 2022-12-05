Взяв під контроль мерію: НАБУ затримало в Одесі бізнесмена Кауфмана, – ЗМІ

В обласному центрі затримали трьох людей. За даними САП, вони контролювали весь міський бюджет і підозрюються у корупційних злочинах.

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У понеділок, 5 грудня, співробітники Національного антикорупційного бюро в Одесі затримали трьох людей за підозрою у створенні злочинної організації та скоєнні корупційних злочинів в Одесі. Про це повідомляє пресслужба бюро.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що одним із затриманих НАБУ став одеський бізнесмен, бенефіціар групи Vertex United та мажоритарний власник тютюнової компанії TEDIS Ukraine Борис Кауфман.

Ім'я Кауфмана у зв'язку із сьогоднішнім затриманням також називає журналіст Олег Новіков, провідний блог про справи НАБУ та САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що затримані особи "взяли під контроль Одеську міську раду та бюджет міста". Їхні персональні дані не розголошуються.

За даними слідства, з осені минулого року підозрювані контролювали питання забудови в місті, розподіл коштів місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію із приватним сектором ринку.

Як уточнюється, затримали двох організаторів цієї схеми та їх довіреної особи.

"Фактично злочинна організація контролювала всі значні бюджетні витрати Одеси й узгоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", — йдеться у повідомленні САП.

Задля реалізації злочинних дій підозрювані налагодили процес систематичного підкупу чиновників і депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень органом місцевого самоврядування.

Затримання Кауфмана: спроба бізнесмена виїхати за кордон

На початку серпня Кауфман не зміг виїхати з України після того, як ненадовго повертався у країну з відпустки в Греції. Його не випустили на кордоні за межі держави. Це сталося незважаючи на те, що бізнесмен має "білий квиток" по службі в армії через погане здоров'я, а також батько трьох дітей, що дає йому право виїжджати за кордон під час воєнного стану в країні.

Паралельно з цим Державне бюро розслідувань запросило повну перевірку його документів.

Нагадаємо, у рейтингу Фокусу "100 багатих людей України 2021" Борис Кауфман посідав 36-те місце. Його капітал оцінювався в $320 млн.

Роком раніше, в 2022 році, Кауфман в аналогічному списку посідав 37-е місце з капіталом $276 млн.