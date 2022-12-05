Взял под контроль мэрию: НАБУ задержало в Одессе бизнесмена Кауфмана, – СМИ

В областном центре задержали трех человек. По данным САП, они контролировали весь городской бюджет и подозреваются в коррупционных преступлениях.

Related video

В понедельник, 5 декабря, сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Одессе задержали три человека по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

В то же время, издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что одним из задержанных НАБУ стал одесский бизнесмен, бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец табачной компании TEDIS Ukraine Борис Кауфман.

Имя Кауфмана в связи с сегодняшним задержанием также называет журналист Олег Новиков, ведущий блог о делах НАБУ и САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что задержанные лица "взяли под контроль Одесский городской совет и бюджет города". Их персональные данные не разглашаются.

По данным следствия, с осени прошлого года подозреваемые контролировали вопросы застройки в городе, распределение средств местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

Как уточняется, задержали двоих организаторов этой схемы и их доверенного лица.

"Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета", –– говорится в сообщении САП.

Для реализации преступных действий подозреваемые наладили процесс систематического подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Задержание Кауфмана: попытка бизнесмена выехать за границу

В начале августа Кауфман не смог выехать из Украины после того как ненадолго возвращался в страну из отпуска в Греции. Его не выпустили на границе за пределы государства. Это произошло несмотря на то, что у бизнесмена есть "белый билет" по службе в армии из-за плохого здоровья, а также он отец троих детей, что дает ему право выезжать за границу во время военного положения в стране.

Параллельно с этим Государственное бюро расследований запросило полную проверку его документов.

Напомним, в рейтинге Фокуса "100 богатых людей Украины 2021" Борис Кауфман занимал 36-е место. Его капитал оценивался в $320 млн.

Годом ранее, в 2022 году, Кауфман в аналогичном списке занимал 37-е место с капиталом в $276 млн.