Силовики проводят обыск у митрополита Бориспольского и Броварского, — СМИ (фото)

Митрополит Антоний ранее был внесен в базу данных "Миротворца", как человек, причастный к распространению идей "русского мира" и разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни.

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Сотрудники украинских силовых ведомств проводят обыск у митрополита Бориспольского и Броварского Антония, который занимает должность управляющего делами Украинской православной церкви МП. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на свои источники.

Речь идет о митрополите Антонии (в миру — Иване Паканиче).

По информации журналистов, обыск еще не завершен. Агентство, ссылаясь на источники, также сообщило, что у митрополита якобы есть российский паспорт.

Митрополит Бориспольский и Броварской: что известно об Иване Паканиче

Он — управляющий делами Украинской православной церкви, постоянный член Священного синода Украинской православной церкви, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Родился 25 августа 1967 года в селе Чумалево Тячевского района Закарпатской области.

С 1988 по 1992 год учился в Московской духовной семинарии. После ее окончания поступил в Московскую духовную академию. В 1995 году окончил Московскую духовную академию. С 1 января 1996 года по 9 сентября 2002 года был помощником ректора Московской академии

9 сентября 2002 года, согласно поданному прошению, направлен в Украину, где вступил в число братии Киево-Печерской лавры.

19 января 2013 года митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром возведен в сан митрополита.

В 2018 году митрополит Антоний был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

В анкете митрополита на сайте "Миротворца" сказано о том, что он ответственный за распространение кремлевской пропаганды в виде т.н. "русского мира" от лица УПЦ МП. Кроме того. Паканичу инкриминировали руководство деятельностью, направленной на противодействие инициативе Президента и ВРУ по созданию независимой поместной церкви.

В анкете митрополита также указано, что он с большой вероятностью причастен к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни с помощью подконтрольных информационных ресурсов "Союз православных журналистов", "Перший козацький", "Расколам.нет".

В конце 2019 года прокомментировал решение некоторых священников МП не вспоминать за богослужением патриарха РПЦ Кирилла:

"Еще с 90-х годов сложилась практика: если поминовение патриарха может привести к каким-либо спорам или противостояниям, священнику разрешается его не поминать. Кстати, на это было получено благословение Святейшего патриарха Алексия II, т.е. проблемным, насмотрелись телевидение, начитались прессы, например, не могут отделить политику от религиозной жизни, тогда на время разрешается отклонение от норм", — сказал тогда митрополит Антоний.

[ + – ] Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (в миру — Иван Паканич)

Напомним, СБУ пришла с обысками в монастыри и соборы УПЦ МП в трех областях. Украинские силовики проверили 13 религиозных объектов. Обыски прошли в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Ранее СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.