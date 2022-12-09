Силовики проводять обшук у митрополита Бориспільського та Броварського, — ЗМІ (фото)

Митрополита Антонія раніше внесли до бази даних "Миротворця", як людину, причетну до поширення ідей "російського світу" та розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.

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Співробітники українських силових відомств проводять обшук у митрополита Бориспільського та Броварського Антонія, який обіймає посаду керівника справами Української православної церкви МП. Про це повідомляє агентство з посиланням на свої джерела.

Йдеться про митрополита Антонія (у світі — Івана Паканича).

За інформацією журналістів, обшук ще не завершено. Агентство, посилаючись на джерела, також повідомило, що митрополит нібито має російський паспорт.

Митрополит Бориспільський та Броварський: що відомо про Івана Паканича

Він — керівник справами Української православної церкви, постійний член Священного синоду Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Народився 25 серпня 1967 року у селі Чумальово Тячівського району Закарпатської області.

З 1988 по 1992 рік навчався у Московській духовній семінарії. Після її закінчення вступив до Московської духовної академії. 1995 року закінчив Московську духовну академію. З 1 січня 1996 по 9 вересня 2002 був помічником ректора Московської академії.

9 вересня 2002 року, згідно з поданим проханням, направлений в Україну, де вступив до братії Києво-Печерської лаври.

19 січня 2013 року митрополитом Київським та всієї України Володимиром зведений у сан митрополита.

У 2018 році митрополита Антонія внесено до бази даних сайту "Миротворець".

В анкеті митрополита на сайті "Миротворця" сказано про те, що він є відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. "російського світу" від імені УПЦ МП. Крім того, Паканичу інкримінували керівництво діяльністю, спрямованою на протидію ініціативі Президента та ВРУ щодо створення незалежної помісної церкви.

В анкеті митрополита також зазначено, що він з великою ймовірністю причетний до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі за допомогою підконтрольних інформаційних ресурсів "Союз православних журналістів", "Перший козацький", "Расколам.Нет".

Наприкінці 2019 року прокоментував рішення деяких священників МП не згадувати за богослужінням патріарха РПЦ Кирила:

"Ще з 90-х років склалася практика: якщо поминання патріарха може призвести до будь-яких суперечок чи протистоянь, священникові дозволяється його не поминати. До речі, на це отримано благословення Святішого патріарха Алексія II, тобто проблемним, надивилися телебачення, начиталися преси, наприклад, не можуть відокремити політику від релігійного життя, тоді на якийсь час дозволяється відхилення від норм", — сказав тоді митрополит Антоній.

[ + – ] Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (у світі – Іван Паканич)

Нагадаємо, СБУ прийшла з обшуками в монастирі та собори УПЦ МП у трьох областях. Українські силовики перевірили 13 релігійних об'єктів. Обшуки пройшли у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Раніше СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію. За інформацією журналістів, ролики не були завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру.