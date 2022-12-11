"Укрзализныця" сообщила о задержке нескольких поездов из-за погодных условий

Задерживаются как поезда внутреннего сообщения, так и те, который едут заграницу.

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Из-за обесточивания нескольких линий и обледенения контактной сети задерживаются несколько поездов как внутреннего сообщения, так и те, который едут заграницу. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

Обесточивание лини и обледенение контактной сети произошло из погодных условий, который связаны с сильным снегопадом на западе Украины, а также в Польше и Словакии.

В частности, согласно сообщению, задерживаются следующие поезда:

№961 Кошице — Мукачево, задержка в 3 часа

№89 Киев — Перемишль, задержка в более чем 2,5 часа

№45 Харьков — Ужгород, задержка в почти 3 часа

№41 Днепр — Трускавец, задержка в 2,5 часа

№23 Кием — Хелм, задержка в 1 час 23 минуты

№93 Харьков — Хелм, задерживается на то же время

№3 Запорожье — Ужгород, задержка на 1 час 20 минут

№1 Харьков— Ивано-Франковск, задержка в 54 минуты

№85 Львов — Запорожье, задержка в 46 минут

Согласно сообщению, резервные тепловозы уже работают, где в этом есть необходимость, а также продолжается уборка снега.

Фокус уже подробно писал о том, как и когда запустят новые рейсы в Будапешт, Прагу, Вену и другие города ЕС. Ширина железнодорожных путей в Европе составляет 1435 мм, тогда как в Украине используется колея шириной 1520 мм. Этот технологический барьер создает затруднения в транспортном сообщении между Украиной и ЕС.