"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох потягів через погодні умови
Затримуються як потяги внутрішнього сполучення, так і ті, що їдуть за кордон.
Через знеструмлення кількох ліній та зледеніння контактної мережі затримуються кілька потягів як внутрішнього сполучення, так і тих, що їдуть за кордон. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.
Знеструмлення лінії та зледеніння контактної мережі сталося з погодних умов, пов'язаних із сильним снігопадом на заході України, а також у Польщі та Словаччині.
Зокрема, згідно з повідомленням, затримуються такі поїзди:
- №961 Кошице — Мукачеве, затримка 3 години
- №89 Київ — Перемишль, затримка понад 2,5 години
- №45 Харків — Ужгород, затримка майже 3 години
- №41 Дніпро — Трускавець, затримка 2,5 години
- №23 Київ — Хелм, затримка в 1 годину 23 хвилини
- №93 Харків — Хелм, затримується на той самий час
- №3 Запоріжжя — Ужгород, затримка на 1 годину 20 хвилин
- №1 Харків — Івано-Франківськ, затримка в 54 хвилини
- №85 Львів — Запоріжжя, затримка в 46 хвилин
Згідно з повідомленням, резервні тепловози вже працюють, де в цьому є необхідність, а також продовжується збирання снігу.
Фокус вже докладно писав про те, як і коли запустять нові рейси до Будапешта, Праги, Відня та інших міст ЄС. Ширина залізничних колій у Європі становить 1435 мм, тоді як в Україні використовується колія завширшки 1520 мм. Цей технологічний бар'єр створює труднощі у транспортному сполученні між Україною та ЄС.