"Укрзалізниця" повідомила про затримку кількох потягів через погодні умови

Затримуються як потяги внутрішнього сполучення, так і ті, що їдуть за кордон.

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Через знеструмлення кількох ліній та зледеніння контактної мережі затримуються кілька потягів як внутрішнього сполучення, так і тих, що їдуть за кордон. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

Знеструмлення лінії та зледеніння контактної мережі сталося з погодних умов, пов'язаних із сильним снігопадом на заході України, а також у Польщі та Словаччині.

Зокрема, згідно з повідомленням, затримуються такі поїзди:

№961 Кошице — Мукачеве, затримка 3 години

№89 Київ — Перемишль, затримка понад 2,5 години

№45 Харків — Ужгород, затримка майже 3 години

№41 Дніпро — Трускавець, затримка 2,5 години

№23 Київ — Хелм, затримка в 1 годину 23 хвилини

№93 Харків — Хелм, затримується на той самий час

№3 Запоріжжя — Ужгород, затримка на 1 годину 20 хвилин

№1 Харків — Івано-Франківськ, затримка в 54 хвилини

№85 Львів — Запоріжжя, затримка в 46 хвилин

Згідно з повідомленням, резервні тепловози вже працюють, де в цьому є необхідність, а також продовжується збирання снігу.

Фокус вже докладно писав про те, як і коли запустять нові рейси до Будапешта, Праги, Відня та інших міст ЄС. Ширина залізничних колій у Європі становить 1435 мм, тоді як в Україні використовується колія завширшки 1520 мм. Цей технологічний бар'єр створює труднощі у транспортному сполученні між Україною та ЄС.