Реальные киловатты: инженер рассказал, что нужно знать при покупке генератора

Покупатели часто ошибочно принимают цифровые обозначения на корпусе за выдаваемую мощность. Однако реальную мощность можно вычислить по простой формуле.

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Украинские предприниматели и частные лица из-за отключения электроэнергии приобретают себе генераторы, при этом часто попадают в ситуации, когда при покупке неправильно трактуют числовые обозначения на корпусе прибора. Чтобы разобраться в тонкостях весьма полезных в нынешнее время электрогенераторов, инженер-наладчик электроприборов Игорь Клинов в эфире Радио НВ дал несколько полезных пояснений.

Прежде всего инженер обратил внимание на распространенную ошибку пользователей, которые при покупке генератора трактуют цифровые обозначения 3000, 5000 или 7000, как количество выдаваемых устройством киловатт. Однако это неверно.

"Хочу предупредить, зачастую на генераторах написано: три тысячи, пять тысяч, семь тысяч. И некоторые продавцы заявляют, что это киловатты. На самом деле это обман. Есть вольт-амперная характеристика генераторов — это значит, что полезной энергии он может выдать меньше", — рассказал инженер.

По словам Клинова, чтобы узнать реальное количество выдаваемых киловатт, необходимо умножить числовое значение на корпусе генератора на коэффициент 0,7. Например, на устройстве есть цифра 7000. Умножаем ее на 0,7 и получаем реальных 5 кВт. Если на генераторе стоит цифровое значение 3000, при умножении его на коэффициент 0,7 в итоге получаем реальных 2 кВт.

По мнению Клинов, эта информация весьма полезна, поскольку люди часто обманываются, полагая, что будут пользоваться тремя киловаттами, когда генератор рассчитан на два.

Инженер отметил, что также важно понимать наличие номинального и максимального режимов генератора. При этом максимальный режим генератор может выдержать несколько минут и всего лишь на 10−15% больше своей номинальной мощности.

Кроме того важно учитывать расход топлива, который меняется в зависимости от нагрузки. Если нагрузка на генератор увеличивается, соответственно увеличивается и расход топлива. Если же генератор работает в номинальном режиме, то топлива расходуется меньше, отметил Клинов.

Ранее Фокус писал о том, что украинские предприниматели могут хранить определенный запас горючего для генераторов, не опасаясь санкций. Согласно нормам нынешнего законодательства, разрешается хранить горючее, которое необходимо для работы генераторных установок, но в объеме до 2 тыс. литров.