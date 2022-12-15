Реальні кіловати: інженер розповів, що потрібно знати під час купівлі генератора

Покупці часто помилково сприймають цифрові позначення на корпусі за потужність, що видається. Однак реальну потужність можна обчислити за простою формулою.

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Українські підприємці та приватні особи через відключення електроенергії купують собі генератори, при цьому часто потрапляють у ситуації, коли під час купівлі неправильно трактують числові позначення на корпусі приладу. Щоб розібратися в тонкощах вельми корисних електрогенераторів, інженер, фахівець із налагодження електроприладів Ігор Клінов в ефірі Радіо НВ дав кілька корисних пояснень.

Насамперед інженер звернув увагу на поширену помилку користувачів, які під час купівлі генератора трактують цифрові позначення 3000, 5000 або 7000, як кількість кіловат, що видаються пристроєм. Однак це не так.

"Хочу попередити, найчастіше на генераторах написано: три тисячі, п’ять тисяч, сім тисяч. І деякі продавці заявляють, що це кіловати. Насправді це обман. Є вольт-амперна характеристика генераторів — це означає, що корисної енергії може видати менше", — розповів інженер.

За словами Клінова, щоб дізнатися реальну кількість кіловат, що видаються, необхідно помножити числове значення на корпусі генератора на коефіцієнт 0,7. Наприклад, на пристрої є цифра 7000. Множимо її на 0,7 і отримуємо реальних 5 кВт. Якщо на генераторі стоїть цифрове значення 3000, при множенні його на коефіцієнт 0,7 ми отримуємо реальних 2 кВт.

На думку Клінова, ця інформація дуже корисна, оскільки люди часто обманюються, вважаючи, що користуватимуться трьома кіловатами, коли генератор розрахований на два.

Інженер зазначив, що також важливо розуміти наявність номінального та максимального режимів генератора. При цьому максимальний режим генератор може витримати кілька хвилин і лише на 10-15% більше своєї номінальної потужності.

Крім того, важливо враховувати витрату палива, яка змінюється залежно від навантаження. Якщо навантаження на генератор збільшується, відповідно збільшується витрата палива. Якщо ж генератор працює у номінальному режимі, то палива витрачається менше, зазначив Клінов.

Раніше Фокус писав про те, що українські підприємці можуть зберігати певний запас пального для генераторів, не побоюючись санкцій. Відповідно до норм нинішнього законодавства, дозволяється зберігати пальне, яке необхідне для роботи генераторних установок, але обсягом до 2 тис. літрів.