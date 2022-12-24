Метро Киева работает в привычном режиме: спасатели достали тело погибшего пассажира

Поезда по красной ветке метрополитена курсируют от "Академгородка" до "Лесной". Тело пассажира, который упал под состав, было деблокировано спасателями.

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Вечером 24 декабря сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали тело мужчины, который попал под поезд подземки на киевской станции метрополитена "Лесная". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, 24 декабря в 16:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от работников метрополитена, что на станции метро "Лесная" человек попал под поезд.

На место происшествия немедленно прибыли отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибывшие чрезвычайники обнаружили, что мужчину зажало между платформой и поездом.

В 17:57 спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов. Они должны отправить тело на судебную экспертизу, которая и установит точную причину смерти.

В свою очередь очевидцы инцидента в соцсетях пишут о том, что мужчина попал под поезд не в результате трагической случайности и это было спланированное самоубийство.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, по состоянию на сейчас движение поездов по "красной линии" метро возобновлено.

Напомним, 24 декабря на станции метро "Лесная" в Киеве произошел инцидент: человек попал под поезд. В результате в подземке было нарушено движение по "красной ветке".

Фокус также писал о том, что в июле 2021 года одного из пассажиров метро поезд разрезал пополам. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, молодой мужчина 1991 года рождения переходил пути в неустановленном месте между киевскими станциями метро "Дарница" и "Левобережная".