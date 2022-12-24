Метро Києва працює у звичному режимі: рятувальники дістали тіло загиблого пасажира

Потяги червоною гілкою метрополітену курсують від "Академмістечка" до "Лісової". Тіло пасажира, який упав під потяг, було деблоковано рятувальниками.

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Увечері 24 грудня співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали тіло чоловіка, який потрапив під потяг підземки на київській станції метрополітену "Лісова". Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, 24 грудня о 16:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення від працівників метрополітену, що на станції метро "Лісова" людина потрапила під поїзд.

На місце події негайно прибули відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники виявили, що чоловіка затиснуло між платформою і потягом.

О 17:57 рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого та передали правоохоронцям. Вони мають відправити тіло на судову експертизу, яка й установить точну причину смерті.

Зі свого боку, очевидці інциденту в соцмережах пишуть про те, що чоловік потрапив під потяг не в результаті трагічної випадковості, і це було сплановане самогубство.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, станом на зараз рух поїздів червоною лінією метро відновлено.

Нагадаємо, 24 грудня на станції метро "Лісова" в Києві стався інцидент — людина потрапила під потяг. У результаті в підземці було порушено рух червоною гілкою.

Фокус також писав про те, що в липні 2021 року одного з пасажирів метро поїзд розрізав навпіл. Як з'ясували співробітники правоохоронних органів, молодий чоловік 1991 року народження переходив шлях у невстановленому місці між київськими станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".