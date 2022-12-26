Младенцы с прищепками на пуповинах. Как врач Ирина Дагаева спасала людей во время осады Мариуполя

Врач-отоларинголог Ирина Дагаева вместе со своей семьей смогла эвакуироваться из Мариуполя, который уничтожали российские военные, только 19 марта. До этого две недели провела в здании филармонии, где скрывались от обстрелов около 1200 человек. Ирина среди них была единственным медиком.

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Оказывала помощь раненым, спасала младенцев, доставленных из разбомбленного россиянами роддома, искала лекарства, найти которые в тех условиях казалось невозможным.

Сейчас Ирина Дагаева работает во Львове в центре "Я — Мариуполь", созданном специально для переселенцев из полностью уничтоженного р*шистами города. О пережитых ужасах врач рассказала в интервью "Телеграфу".

"Мой дом был цел, но не было ни воды, ни тепла, ни электричества"

– Не хотела бросать своих пациентов. Ведь знала, что я им нужна, – говорит Ирина Дагаева. – Я люблю свою больницу, в которой проработала 45 лет. Я сама из Донецка, в Мариуполь попала по распределению сразу после окончания мединститута. Вся моя жизнь была в Мариуполе. Когда началась полномасштабная война, я оставалась в городе и, несмотря на постоянные обстрелы, продолжала ходить на работу.

После того, как в многоэтажку, где жила моя дочь, попал снаряд, она с двумя своими четырехлетними дочерями переехала ко мне. Мой дом был цел, но не было ни воды, ни тепла, ни электричества. А когда воронки от снарядов начали появляться у моего дома, стало ясно, что и здесь оставаться с детьми больше нельзя. Мы решили ехать, но я даже не собирала свои вещи – была уверена, что отвезу семью и сразу вернусь.

Приехав в печально известный драмтеатр, увидели огромное количество автомобилей, но коридора не было. Начались обстрелы. Люди побежали в здание. Мы сначала тоже забежали в драмтеатр, но там даже негде было сесть – так много было людей. Постояв пол часа с детьми на руках, рискнули проехать немного дальше, в городскую филармонию. Там людей в тот момент еще было меньше. Мы думали, что просто пересидим обстрел. Но вышло, что остались там на две недели.

[ + – ] Драмтеатр в Мариуполе

"Пока несли по городу лекарства, несколько раз попадали под обстрел"

По словам Ирины, люди прибывали настолько быстро, что вскоре в здании филармонии собралось более тысячи человек.

— Я была там единственным врачом, – рассказывает Дагаева. — Чтобы оказывать помощь людям, мне нужны были медикаменты, которых не было. Филармония — это совсем не то место, где может быть какое-то лекарство. А людей прибывало все больше. Кто с осколком и кровотечением, кто с высокой температурой, кому срочно нужен инсулин... Поэтому мы ходили искать лекарства. Мы – это двое отчаянных мужчин и я. Они брали меня с собой, потому что не знали, какие нужны медикаменты.

Находили необходимое в разбомбленных аптеках. Мы заходили через разбитые витрины и брали все, что видели. Складывали все это в одеяло, которое использовали в качестве мешка. Во время второго такого рейда нам, можно сказать, повезло – мы наткнулись на разбитый медицинский центр, и я смогла взять там шприцы, хирургические инструменты, шовный материал. Это было очень вовремя, потому что раненых приходило все больше. Пока шли по городу с этим одеялом с лекарствами, несколько раз приходилось падать на землю – попадали под обстрел. Но, к счастью, не пострадали.

Еду и воду находили примерно так же, как лекарства – каждый приносил то, что мог. Хлеба со 2 марта мы не видели. Были только пышки – лепешки из муки с водой, жареные на решетке. Но этих пышек было мало, и раздавали мы их только детям. Воды, которую удавалось найти, конечно, тоже не хватало. В день у каждого было 200 миллилитров – это один маленький стакан.

Труднее всего стало, когда стали поступать дети из разбомбленного роддома. Однодневные младенцы с прищепками на пуповинах. И их мамы с послеродовыми кровотечениями, без молока. Это понятно – откуда взяться молоку, если женщина не ест, не пьет, а на роддом сбросили авиабомбу? А сколько может прожить новорожденный без еды? Таких детей у меня было трое.

Молоко я меняла у местного населения. Когда из близлежащих домов приходили люди за каким-то лекарством, говорила: "А что вы мне можете дать вместо этого?" Они спрашивали, что нужно. Я отвечала, что нужно все. Кто принес банку засахаренного меда, кто печенье. А одна бабушка нашла в разбитом доме детскую молочную смесь. Ею из пипетки я кормила младенцев. Обрабатывала им пуповины. Йод мы так и не нашли, поэтому использовали карандаш-зеленку, завалявшийся у дочери в рюкзаке.

"От нервных срывов меня спасала работа"

По словам Ирины, у многих жителей Мариуполя, сидевших в бомбоубежищах и подвалах неделями, случались нервные срывы, были даже попытки суицида. Ее же спасала работа.

— Люди действительно были в разном эмоциональном состоянии, — признается врач. — С кем-то надо было просто поговорить, кому дать таблетку "от стресса". Никакого терапевтического эффекта у этой таблетки не было. Но я убеждала: "Выпейте, и все будет хорошо". И это работало – эффект плацебо никто не отменял. Иногда советовала от стресса коньяк и черный шоколад. Но поскольку не было ни того, ни другого, давала гематоген.

Мне помогала работа. У меня не было времени на то, чтобы бояться или страдать – людей приходило все больше (по городу пошли слухи, что в филармонии есть врач и какая-то еда). Наверное, сказались 40 лет, которые проработала в операционной, – у меня не было отчаяния, я была собрана и знала, что нужно делать.

Ирина с семьей покинула Мариуполь 19 марта. В тот день уехало много людей, которые прятались в филармонии.

– После того, как в дом напротив филармонии попал снаряд, мы поняли, что следующими будем мы, – говорит Ирина. – А мы даже не в подвале – это просто здание, да еще с большими витражными окнами. Поэтому люди просто прыгали в машины и ехали – без всяких гуманитарных коридоров, на свой страх и риск. Я уехала ради своих маленьких внучек.

В настоящее время во Львове постоянно встречаю своих пациентов. Люди приходят на прием, как это было раньше. Я рада, что могу быть полезной. Но постоянно думаю о тех, кто остался… Люди ни в чем не виноваты. Все мы пострадали только потому, что думаем не так, как хотелось бы оккупантам. Многие из нас говорят на понятном им языке, но думают совсем иначе – и этого нам не могут простить. Полагаю, именно поэтому россияне с такой звериной ненавистью уничтожают наше гражданское население.

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