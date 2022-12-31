"Должны выехать": у Зеленского рассказали, кого будут выдворять из Крыма после освобождения

По словам представителя президента Украины Тамилы Ташевой, в Крыму от 500 до 800 тысяч незаконно проживающих лиц, которые должны будут выехать. Это выдворение нельзя назвать депортацией на вполне законных основаниях.

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Граждане Российской Федерации, которые прибыли на территорию оккупированного Крыма с нарушением законодательства Украины, должны будут покинуть полуостров, так пребывают там незаконно. Об этом заявила Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, передает "Укринформ".

Она подчеркнула, что такие россияне должны покинуть Крым после деоккупации полуострова, а все претензии РФ называть это депортацией являются безосновательными. По ее словам, украинская сторона по этому вопросу занимает принципиальную позицию.

"Они приехали не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", не делали запрос в миграционные органы о возможности проживания там", — отметила Ташева.

Представитель президента также сообщила, что на территории оккупированного Крыма незаконно проживают от 500 до 800 тысяч человек, которым было необходимо получать вид на жительство.

Заявления о депортации

Ташева отметила, что речь идет не о крымчанах, а о гражданах РФ, которые временно проживают на территории Крыма, поэтому их выдворение — совершенно законный процесс.

"Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы его будем применять", — пояснила она, добавив при этом, что выехать придется и тем, кто в силу обстоятельств не смог придерживаться миграционного законодательства Украины.

По ее словам, есть особые случаи, когда лица не смогли должным образом выполнить все законные требования, однако даже при таких обстоятельствах, такие граждане должны выехать и подать в миграционные органы соответствующее заявление.

"В таких случаях возможны исключения, но они тоже должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения", — сказала Ташева.

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