Крым украинский к концу года: эксперты назвали 5 сценариев войны в Украине в 2023 году

По оценкам Бена Ходжеса, экс-командующего войсками США в Европе, ВСУ освободят всю территорию Украины к концу года. По словам других военных исследователей, ВС РФ может сохранить текущую тактику войны на истощение.

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Заместитель директора британского Института стратегических исследований Майкл Кларк объяснил, что те, кто вторгаются в другие страны на территории Евразии, обречены вести боевые действия зимой. Войска Наполеона, Гитлера, Сталина, а теперь вот и Путина вынуждены окапываться и ждать весны для наступления. Об этом сообщает BBC.

ВСУ близки к прорыву в районе Кременной и Сватово

Обеим сторонам понадобилась пауза, но украинцы лучше экипированы и мотивированы на продолжение борьбы, поэтому можно ожидать, что ВСУ будет сохранять давление, по меньшей мере на Донбассе.

"В районе Кременной и Сватово они очень близки к прорыву, который отбросит российские войск на 60 км к следующей естественной линии обороны, близко к тому району, где вторжение, по сути, началось в феврале", — пояснил эксперт.

Вряд ли стоит ждать, что Киев остановится, когда цель так близка. Вместе с тем, после освобождения Херсона в районе юго-запада украинское контрнаступление может быть поставленно на паузу.

По словам Кларка, переброска войск на левобережье Днепра для огневого воздействия на уязвимые российские автомобильные и железнодорожные соединения с Крымом, может быть слишком сложной. Однако не стоит отметать вероятность неожиданного наступления Киева.

В 2023 году многое определит весеннее российское наступление.

"Путин уже отправил порядка 50 тысяч новых мобилизованных войск на фронт. Еще 250 тысяч проходят подготовку на следующий год", — сказал эксперт, добавив, что это указывает только на продолжение войны со стороны Путина.

[ + – ] В 2023 году многое определит весеннее российское наступление

Украина вернет свои земли весной 2023 года

Андрей Пионтковский, ученый и аналитик из Вашингтона, считает, что Украина выиграет и восстановит территориальную целостность по меньшей мере к весне 2023 года.

Он отмечает мотивацию и мужество украинских военнослужащих и граждан, беспрецедентное в истории современных войн.

Второй важный фактор заключается в том, что после многих лет, в течение которых предпринимались попытки умиротворить российского диктатора, на Западе наконец-то поняли масштабы исторического вызова.

"Мы платим деньгами. Украинцы платят кровью. Если авторитарные режимы увидят, что применение силы оправдывается, мы будем платить еще больше. И мир станет намного опаснее для нас", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Конца не видно

Барбара Занчетта, представляющая кафедру военных исследований Королевского колледжа Лондона, высказалась о том, что Путин ожидал, что Украина смирится с агрессией более сильного соседа, а другие страны не будут слишком уж вмешиваться. Такой просчет привел к затянувшемуся конфликту, конца которому не видно.

Цена войны — деньги и жизни людей, — которыми в РФ расплачиваются за военную авантюру, может повлиять на уровень поддержки среди российской элиты.

"Прошлые войны, в которых просчет становился важной составляющей, например Вьетнам для США, или Афганистан для СССР, заканчивались именно так. Внутриполитические условия в стране, которая допустила просчет, менялись, и выход из войны — "достойный или нет — становился единственным возможным вариантом", — пояснила аналитик, которая считает, что война будет продолжаться и к концу следующего года.

Только поражение России

Бен Ходжес, экс-командующий американскими войсками в Европе, считает, что пока еще рано планировать парад победы в Киеве, но инициатива на стороне Украины. По его мнению, сомнений в конечной победе Украины нет.

Скорее всего, это произойдет в 2023 году.

По оценкам Ходжеса, в январе Украина уже может перейти к финальному этапу кампании, цель которой — освобождение Крыма.

Отвод российских войск окончательно убедил эксперта в победе ВСУ.

Во-первых, это стало психологическим подъемом для украинского народа, во-вторых, грандиозным позором Кремля, в-третьих и главных, украинские силы получили важнейшее операционное преимущество — все маршруты в Крым теперь в досягаемости ВСУ.

К концу 2023 года контроль Киева над Крымом будет полностью восстановлен, отмечает Ходжес с оговоркой, что может быть заключено некое соглашения, предполагающее постепенное уменьшение присутствия флота РФ в Севастополе, возможно, до 2025 года. Подобный договор существовал и до аннексии Крыма.

В дальнейшем можно ожидать восстановления украинской инфраструктуры в Азовском море, в том числе важных портов — Мариуполя и Бердянска. Открытия Северо-Крымского канала, который снабжает полуостров водой из Днепра.

ВС РФ сохранит тактику войны на истощение

По оценкам Дэвида Гендельмана, израильского военного эксперта, около половины из 300 тысяч российских мобилизованных находятся во фронтовой зоне. К ним добавляются силы РФ, отступившие от Херсона, что предоставляет Кремлю возможности для нового наступления.

Оккупация Луганской и Донецкой областей продолжится, но серьезный российский прорыв, например от юга к Павлограду для окружения ВСУ, не так вероятен.

Вероятнее всего, текущая тактика ВС РФ сохранится — попытки воздействия на украинские силы на узких участках, как в Бахмуте и Авдеевке, и медленное продвижение. Возможно, и в районе Сватово — Кременной.

Эта стратегия дополняется ударами по энергетической инфраструктуре всей Украины.

Мелитополь

Значительные украинские силы освободились посте отступления РФ из Херсона. Для них наиболее выгодное продвижение — на юг, к Мелитополю и Бердянску с целью отсечения российского сухопутного коридора в Крым.

"Это станет крупнейшей украинской победой, именно поэтому россияне укрепляют подступы к Мелитоплю", — отметил эксперт.

Мнения экспертов выбирались, исходя из соображений военного опыта и разнообразия точек зрения.

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