Крим український до кінця року: експерти назвали 5 сценаріїв війни в Україні у 2023 році

За оцінками Бена Ходжеса, екс-командувача військ США в Європі, ЗСУ звільнять всю територію України до кінця року. За словами інших військових дослідників, ЗС РФ може зберегти поточну тактику війни на виснаження.

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Заступник директора британського Інституту стратегічних досліджень Майкл Кларк пояснив, що ті, хто вторгається до інших країн на території Євразії, приречені вести бойові дії взимку. Війська Наполеона, Гітлера, Сталіна, а тепер і Путіна змушені окопуватися і чекати весни для наступу. Про це повідомляє ВВС.

ЗСУ близькі до прориву в районі Кремінної та Сватове

Обом сторонам знадобилася пауза, але українці краще екіпіровані та мотивовані на продовження боротьби, тому можна очікувати, що ЗСУ зберігатиме тиск, щонайменше, на Донбасі.

"У районі Кремінної та Сватового вони дуже близькі до прориву, який відкине російські війська на 60 км до наступної природної лінії оборони, близько до того району, де вторгнення, по суті, почалося в лютому", — пояснив експерт.

Навряд чи варто чекати, що Київ зупиниться, коли мета така близька. Водночас, після звільнення Херсона у районі південного заходу український контрнаступ може бути поставлений на паузу.

За словами Кларка, перекидання військ на лівобережжя Дніпра для вогневого впливу на вразливі російські автомобільні та залізничні сполучення з Кримом може бути надто складним. Однак не варто відкидати ймовірність несподіваного наступу Києва.

У 2023 році велику роль матиме весняний російський наступ.

"Путін вже відправив близько 50 тисяч нових мобілізованих військ на фронт. Ще 250 тисяч проходять підготовку наступного року", — сказав експерт, додавши, що це вказує лише на продовження війни з боку Путіна.

[ + – ] У 2023 році велику роль матиме весняний російський наступ

Україна поверне свої землі навесні 2023 року

Андрій Піонтковський, науковець та аналітик із Вашингтона, вважає, що Україна виграє та відновить територіальну цілісність щонайменше до весни 2023 року.

Він відзначає мотивацію та мужність українських військовослужбовців та громадян, безпрецедентну в історії сучасних воєн.

Другий важливий чинник полягає в тому, що після багатьох років, протягом яких робилися спроби утихомирити російського диктатора, на Заході нарешті зрозуміли масштаби історичного виклику.

"Ми платимо грошима. Українці платять кров'ю. Якщо авторитарні режими побачать, що застосування сили виправдовується, ми платитимемо ще більше. І світ стане набагато небезпечнішим для нас", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Кінця не видно

Барбара Занчетта, яка представляє кафедру військових досліджень Королівського коледжу Лондона, висловилася про те, що Путін очікував, що Україна змириться з агресією сильнішого сусіда, а інші країни не надто втручатимуться. Такий прорахунок призвів до тривалого конфлікту, кінця якого не видно.

Ціна війни — гроші та життя людей, якими у РФ розплачуються за військову авантюру, може вплинути на рівень підтримки серед російської еліти.

"Минули війни, в яких прорахунок ставав важливою складовою, наприклад В'єтнам для США, або Афганістан для СРСР, закінчувалися саме так. Внутрішньополітичні умови в країні, яка допустила прорахунок, змінювалися, і вихід з війни — "гідний чи ні — ставав єдиним можливим варіантом ", — пояснила аналітик, яка вважає, що війна триватиме і до кінця наступного року".

Лише поразка Росії

Бен Ходжес, екс-командувач американськими військами в Європі, вважає, що поки що зарано планувати парад перемоги в Києві, але ініціатива на боці України. На його думку, сумнівів у кінцевій перемозі України немає.

Найімовірніше, це відбудеться у 2023 році.

За оцінками Ходжеса, у січні Україна вже може перейти до фінального етапу кампанії, мета якої – звільнення Криму.

Відведення російських військ остаточно переконало експерта у перемозі ЗСУ.

По-перше, це стало психологічним підйомом для українського народу, по-друге, грандіозною ганьбою Кремля, по-третє і головне, українські сили отримали найважливішу операційну перевагу — усі маршрути до Криму тепер у досяжності ЗСУ.

До кінця 2023 року контроль Києва над Кримом буде повністю відновлений, зазначає Ходжес із застереженням, що може бути укладена якась угода, яка передбачає поступове зменшення присутності флоту РФ у Севастополі, можливо, до 2025 року. Подібний договір існував і до анексії Криму.

Надалі очікується відновлення української інфраструктури в Азовському морі, у тому числі важливих портів — Маріуполя та Бердянська. Відкриття Північно-Кримського каналу, який постачає півострів водою з Дніпра.

ЗС РФ збереже тактику війни на виснаження

За оцінками Девіда Гендельмана, ізраїльського військового експерта, близько половини із 300 тисяч російських мобілізованих перебувають у фронтовій зоні. До них додаються сили РФ, які відступили від Херсона, що надає Кремлю можливості для наступу.

Окупація Луганської та Донецької областей продовжиться, але серйозний російський прорив, наприклад, від півдня до Павлограду для оточення ЗСУ, не такий ймовірний.

Найімовірніше, поточна тактика ЗС РФ збережеться — спроби впливу на українські сили на вузьких ділянках, як у Бахмуті та Авдіївці, і повільний наступ. Можливо, й у районі Сватове — Кремінна.

Ця стратегія доповнюється ударами по енергетичній інфраструктурі усієї України.

Мелітополь

Значні українські сили звільнилися після відступу РФ з Херсона. Для них найвигідніший наступ — на південь, до Мелітополя та Бердянська з метою відсікання російського сухопутного коридору до Криму.

"Це стане найбільшою українською перемогою, саме тому росіяни зміцнюють підступи до Мелітопля", — зазначив експерт.

Думки експертів вибиралися, виходячи з міркувань військового досвіду та різноманітності точок зору.

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