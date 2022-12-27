Хибна тривога: ВВС Південної Кореї переслідували зграю птахів, прийнявши їх за ворожі БПЛА

Південнокорейські військові виявили сліди невідомих об'єктів і підняли в небо винищувачі та ударні гелікоптери. Також на якийсь час призупинили рейси у двох міжнародних аеропортах на околицях Сеула.

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Південна Корея 27 грудня підняла у повітря військову авіацію, прийнявши зграю птахів за повторний наліт північнокорейських безпілотників, які нібито вторглися у повітряний простір країни. Як повідомило південнокорейське агентство Yonhap News, сліди "невідомих об'єктів" були помічені о 13:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом).

За інформацією агентства, бойові винищувачі були відправлені до місця передбачуваного вторгнення БПЛА після того, як радарами було захоплено сліди невідомих об'єктів, які відстежувалися протягом трьох годин — з 13:00 до 16:00.

"Були задіяні винищувачі ВПС та армійські вертольоти, подібні до тих, які використовувалися в реальній ситуації з дронами в Північній Кореї напередодні. Було мобілізовано 20 бойових літаків, у тому числі винищувачі F-15K і KF-16, легкі штурмовики КА-1, ударні гелікоптери Apache та Cobra", — йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що цього разу льотчики не відкривали запобіжного вогню за цілями. Крім того в рамках операції реагування військових південнокорейська влада тимчасово призупинила зліт цивільних літаків у міжнародних аеропортах Інчхон та Кімпхо на околицях Сеула.

[ + – ] Розташування міжнародного аеропорту Кімпхо, Південна Корея

[ + – ] Розташування міжнародного аеропорту Інчхон, Південна Корея

Нагадаємо, 26 грудня група безпілотників, які, ймовірно, відправлені з КНДР, незаконно вторглися в повітряний простір Південної Кореї, після чого в небо були підняті винищувачі та вертольоти для перехоплення дронів. БПЛА були помічені на околицях Сеула, що викликало у влади Південної Кореї особливу тривогу.

У зв'язку з інцидентом 26 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Єль заявив, що цей випадок говорить про нестачу реальних військових навчань і тренувань та пообіцяв посилити спостереження й розвідку за повітряним простором з боку Північної Кореї.