Президент Південної Кореї розкритикував підготовку армії після інциденту з дронами КНДР

Глава держави поскаржився на багаторічну відсутність військових тренувань та надто миролюбну політику щодо Північної Кореї.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв посилити можливості військового спостереження і розвідки у країні після інциденту з північнокорейськими дронами. Про це пише агентство Yonhap.

Глава держави заявив, що проникнення ворожих безпілотників на територію країни з боку Північної Кореї продемонструвало, як "не вистачало" Південній Кореї військових навчань і тренувань.

"Дивлячись на те, як із 2017 року повністю були відсутні тренування і належним чином не здійснювалися зусилля щодо відповіді на [потенційну загрозу] дронів і створення таких сил, я вважаю, люди чітко побачили небезпеку [миролюбної] політики щодо Північної Кореї", — прокоментував він.

Так, президент, як вважають журналісти, розкритикував минуле керівництво країни на чолі з Мун Чже Іном. Після того, як у 2017 році на територію Південної Кореї проник безпілотник КНДР, у державі не проводилося жодних заходів щодо підготовки армії для відповіді на таку загрозу з повітря.

При цьому колишній глава держави більше покладався на мирні переговори та домовленості з північнокорейською стороною.

Юн Сок Йоль пообіцяв, що країна максимально розгорне свої підрозділи безпілотників.

Військові Південної Кореї також вибачилися за те, що не змогли збити п'ять ворожих дронів, які опинилися в повітряному просторі країни.

"Нам шкода, що хоч наші військові виявили і відстежили безпілотники, нам не вдалося їх збити", — прокоментував генерал-лейтенант Кан Шин Чул, головний директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, безпілотники з КНДР без попередження та дозволу вторглися у повітряний простір Південної Кореї. Сеул підняв військову авіацію для їх перехоплення.