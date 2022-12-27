Президент Южной Кореи раскритиковал подготовку армии после инцидента с дронами КНДР

Глава государства пожаловался на многолетнее отсутствие военных тренировок и слишком миролюбивую политику в отношении Северной Кореи.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал усилить возможности военного наблюдения и разведки в стране после инцидента с северокорейскими дронами. Об этом пишет агентство Yonhap.

Глава государства заявил, что проникновение вражеских беспилотников на территорию страны со стороны Северной Кореи продемонстрировало, как "сильно не хватало" Южной Корее военных учений и тренировок.

"Глядя на то, как с 2017 года полностью отсутствовали тренировки и должным образом не осуществлялись усилия по ответу на [потенциальную угрозу] дронов и создание таких сил, я полагаю, люди ясно увидели опасность [миролюбивой] политики в отношении Северной Кореи", — прокомментировал он.

Таким образом президент, как считают журналисты, раскритиковал прошлое руководство страны во главе с Мун Чжэ Ином. После того, как в 2017 году на территорию Южной Кореи проник беспилотник КНДР, в государстве не проводилось никаких мер по подготовке армии для ответа на такую угрозу с воздуха.

При этом бывший глава государства больше полагался на мирные переговоры и договоренности с северокорейской стороной.

Юн Сок Ель пообещал, что страна максимально развернет свои подразделения беспилотников.

Военные Южной Кореи также принесли официальные извинения за то, что не смогли сбить пять вражеских дронов, оказавшихся в воздушном пространстве страны.

"Нам жаль, что, хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, нам не удалось их сбить", — прокомментировал генерал-лейтенант Кан Шин-чул, главный директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Напомним, в понедельник, 26 декабря, беспилотники из КНДР без предупреждения и разрешения вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул поднял военную авиацию для их перехвата.