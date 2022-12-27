Ложная тревога: ВВС Южной Кореи преследовали стаю птиц, приняв их за вражеские БПЛА

Южнокорейские военные обнаружили следы неизвестных объектов и подняли в небо истребители и ударные вертолеты. Также на время приостановили рейсы в двух международных аэропортах в окрестностях Сеула.

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Южная Корея 27 декабря подняла в воздух военную авиацию, приняв стаю птиц за повторный налет северокорейских беспилотников, якобы вторгшихся в воздушное пространство страны. Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap News, следы "неизвестных объектов" были замечены в 13:00 по местному времени (06:00 по Киеву).

По информации агентства, боевые истребители были отправлены в место предполагаемого вторжения БПЛА после того, как радарами были захвачены следы неизвестных объектов, которые отслеживались в течение трех часов — с 13:00 до 16:00.

"Были задействованы истребители ВВС и армейские вертолеты, подобные тем, которые использовались в реальной ситуации с дронами в Северной Корее накануне. Было мобилизовано 20 боевых самолетов, в том числе истребители F-15K и KF-16, легкие штурмовики КА-1, ударные вертолеты Apache и Cobra", — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в этот раз летчики не открывали предупредительного огня по целям. Кроме того в рамках операции реагирования военных южнокорейские власти временно приостановили взлет гражданских самолетов в международных аэропортах Инчхон и Кимпхо в окрестностях Сеула.

[ + – ] Расположение международного аэропорта Кимпхо, Южная Корея

[ + – ] Расположение международного аэропорта Инчхон, Южная Корея

Напомним, 26 декабря группа беспилотников, предположительно отправленных из КНДР, незаконно вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, после чего в небо были подняты истребители и вертолеты для перехвата дронов. БПЛА были замечены в окрестностях Сеула, что вызвало у властей Южной Кореи особую тревогу.

В связи с инцидентом 26 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что этот случай говорит о нехватке реальных военных учений и тренировок и пообещал усилить наблюдение и разведку за воздушным пространством со стороны Северной Кореи.