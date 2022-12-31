"Мають виїхати": у Зеленського розповіли, кого виправлятимуть із Криму після звільнення

За словами представниці президента України Тамілі Ташевої, у Криму від 500 до 800 тисяч осіб, які незаконно проживають і які повинні будуть виїхати. Це видворення не можна назвати депортацією на цілком законних підставах.

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Громадяни Російської Федерації, які прибули на територію окупованого Криму з порушенням законодавства України, мають залишити півострів, оскільки перебувають там незаконно. Про це заявила Постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева, повідомляє "Укрінформ".

Вона наголосила, що такі росіяни мають залишити Крим після деокупації півострова, а всі претензії РФ називати це депортацією є безпідставними. За її словами, українська сторона щодо цього питання займає принципову позицію.

"Вони приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" чи "Чаплинка", не робили запит до міграційних органів щодо можливості проживання там", — зазначила Ташева.

Представник президента також повідомила, що на території окупованого Криму незаконно проживають від 500 до 800 тисяч осіб, яким необхідно було отримувати посвідку на проживання.

Заяви про депортацію

Ташева зазначила, що йдеться не про кримчан, а про громадян РФ, які тимчасово проживають на території Криму, тому їхнє видворення — цілком законний процес.

"Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, до нього застосовують примусове видворення. От і ми його застосовуватимемо", — пояснила вона, додавши водночас, що виїхати доведеться і тим, хто через обставини не зміг дотримуватися міграційного законодавства України.

За її словами, є особливі випадки, коли особи не змогли належним чином виконати всі законні вимоги, проте навіть за таких обставин такі громадяни мають виїхати та подати до міграційних органів відповідну заяву.

"У таких випадках можливі винятки, але вони теж повинні спочатку виїхати та подати до міграційних органів відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи", — сказала Ташева.

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