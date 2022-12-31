Несмотря на обстрелы: в Киеве у главной елки страны собралась толпа украинцев (видео)

Жители и гости Киева, несмотря на угрозу повторных обстрелов со стороны России, привели к новогодней елке детей и даже домашних питомцев.

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Вечером 31 декабря, несмотря на массированную атаку ВС РФ днем, жители и гости Киева собрались возле новогодней елки на Софиевской площади. Об этом сообщает "Суспильне".

В этом году из-за боевых действий в Украине на площади нет традиционной новогодне-рождественской ярмарки и не работают аттракционы для детей. Однако люди идут просто сфотографироваться с "елкой несокрушимости". С собой берут детей.

Молодые люди делают селфи и групповые фото возле скромно украшенного дерева. На нем, вместо шариков и других новогодних игрушек, белые голуби, которые символизируют надежду на мир. Елка также подсвечивается цветами национального флага Украины.

На кадрах видно, как уличный музыкант — мужчина средних лет — играет на гитаре.

В объектив видеокамеры попали даже домашние любимцы, которых киевляне взяли с собой на Софиевскую площадь. В основном это собаки, ошейники которых хозяева украсили разноцветными новогодними "дождиками".

Напомним, вечером 31 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил украинцев об опасности в новогоднюю ночь. По его словам, российские военные параллельно со звоном Кремлевских курантов могут снова обстрелять Украину ракетами.

Фокус также писал, что накануне Нового года Россия устроила массированный обстрел Украины. Как минимум один человек погиб и еще десятки украинцев получили ранения. Некоторые из них — в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших — беременная женщина и девочка-подросток.