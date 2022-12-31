Попри обстріли: у Києві біля головної ялинки країни зібрався натовп українців (відео)

Жителі та гості Києва, попри загрозу повторного обстрілу з боку Росії, призвели до новорічної ялинки дітей і навіть домашніх улюбленців.

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Увечері, 31 грудня, попри масовану атаку ЗС РФ вдень, мешканці та гості Києва зібралися біля новорічної ялинки на Софіївській площі. Про це повідомляє "Супільне".

Цього року через бойові дії в Україні на площі немає традиційного новорічно-різдвяного ярмарку та не працюють атракціони для дітей. Однак люди йдуть просто сфотографуватися з "ялинкою незламності". Із собою беруть дітей.

Молоді люди роблять selfie та групові фото біля скромно прикрашені дерева. На ньому замість кульок та інших новорічних іграшок білі голуби, які символізують надію на мир. Ялинка також підсвічується кольорами національного прапора України.

На кадрах видно, як вуличний музикант — чоловік середнього віку — грає на гітарі.

До об'єктиву відеокамери потрапили навіть домашні улюбленці, яких кияни взяли з собою на Софіївську площу. Здебільшого це собаки, нашийники яких господарі прикрасили різнобарвними новорічними "дощами".

Нагадаємо, увечері, 31 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив українців про небезпеку у новорічну ніч. За його словами, російські військові паралельно зі дзвоном Кремлівських курантів можуть знову обстріляти Україну ракетами.

Фокус також писав, що напередодні Нового року Росія влаштувала масований обстріл України. Як мінімум одна людина загинула та ще десятки українців отримали поранення. Деякі з них у тяжкому стані. Відомо, що серед постраждалих – вагітна жінка та дівчинка-підліток.