Возглавлял объект "Укрытие" в Чернобыле: умер украинский ядерщик Валентин Купный

Ученый скончался в первый день нового года после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.

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В воскресенье, 1 января, на 88-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-директор объекта "Укрытие" в Чернобыле Валентин Купный. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Купный был уникальным специалистом в сфере ядерной энергии и безопасности. В свое время он возглавлял Запорожскую атомную электростанцию.

В 1988 начал работать на Чернобыльской АЭС. С 1989 по 2000 года он курировал изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком, которое построили после взрыва реактора уже к ноябрю 1986 года.

При этом главной задачей Купного было преобразование объекта в экологически чистую систему.

"Даже после выхода на пенсию и до конца своей жизни Валентин Ипполитович не прекращал работу над вопросами ядерной и радиационной безопасности, в частности над проблемами ЧАЭС и объекта "Укрытие", — рассказывает пресс-служба Госатомрегулирования.

Долгое время Купный входил в Общественный совет инспекции.

Что такое "Укрытие" на ЧАЭС?

[ + – ] "Укрытие" в 1986 году. Его построили за рекордные 206 дней

"Укрытие" — сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, также известное под неофициальным названием "Саркофаг".

Его построили в кратчайшие сроки — всего за 206 дней.

На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. В постройке задействовали 90 тысяч человек.

[ + – ] Новый саркофаг над четвертым энергоблоком в Зоне отчуждения

В 2016 году в Зоне отчуждения завершились работы по установке нового защитного саркофага. Это стальная конструкция общим весом в 36 тысяч тонн. На создание такой защитной арки ушло почти десять лет. На нее потратили около двух миллиардов евро.

Напомним, в ночь на 22 ноября на 90-м году жизни скончался общественный деятель и сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич. Он находился в Германии на лечении.