Возглавлял объект "Укрытие" в Чернобыле: умер украинский ядерщик Валентин Купный
Ученый скончался в первый день нового года после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.
В воскресенье, 1 января, на 88-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-директор объекта "Укрытие" в Чернобыле Валентин Купный. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Купный был уникальным специалистом в сфере ядерной энергии и безопасности. В свое время он возглавлял Запорожскую атомную электростанцию.
В 1988 начал работать на Чернобыльской АЭС. С 1989 по 2000 года он курировал изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком, которое построили после взрыва реактора уже к ноябрю 1986 года.
При этом главной задачей Купного было преобразование объекта в экологически чистую систему.
"Даже после выхода на пенсию и до конца своей жизни Валентин Ипполитович не прекращал работу над вопросами ядерной и радиационной безопасности, в частности над проблемами ЧАЭС и объекта "Укрытие", — рассказывает пресс-служба Госатомрегулирования.
Долгое время Купный входил в Общественный совет инспекции.
Что такое "Укрытие" на ЧАЭС?
"Укрытие" — сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, также известное под неофициальным названием "Саркофаг".
Его построили в кратчайшие сроки — всего за 206 дней.
На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. В постройке задействовали 90 тысяч человек.
В 2016 году в Зоне отчуждения завершились работы по установке нового защитного саркофага. Это стальная конструкция общим весом в 36 тысяч тонн. На создание такой защитной арки ушло почти десять лет. На нее потратили около двух миллиардов евро.
Напомним, в ночь на 22 ноября на 90-м году жизни скончался общественный деятель и сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич. Он находился в Германии на лечении.