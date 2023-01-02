Очолював об'єкт "Укриття" у Чорнобилі: помер український ядерник Валентин Купний

Вчений помер в перший день нового року після тривалої хвороби. Йому було 87 років.

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У неділю, 1 січня, на 88-му році життя після тривалої хвороби помер ексдиректор об'єкта "Укриття" у Чорнобилі Валентин Купний. Про це УНН повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Купний був унікальним фахівцем у сфері ядерної енергії та безпеки. Свого часу він очолював Запорізьку атомну електростанцію.

1988 року почав працювати на Чорнобильській АЕС. З 1989 по 2000 роки він займався ізоляційною спорудою "Укриття" над четвертим енергоблоком, яку збудували після вибуху реактора вже до листопада 1986 року.

Водночас головним завданням Купного було перетворення об'єкта на екологічно чисту систему.

"Навіть після виходу на пенсію і до кінця свого життя Валентин Іполитович не припиняв роботи над питаннями ядерної та радіаційної безпеки, зокрема над проблемами ЧАЕС та об'єкту "Укриття"", — розповідає пресслужба Держатомрегулювання.

Довгий час Купний входив до Громадської ради інспекції.

Що таке "Укриття" на ЧАЕС?

[ + – ] "Укриття" у 1986 році. Його збудували за рекордні 206 днів

"Укриття" — споруда над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, також відома під неофіційною назвою "Саркофаг".

Його збудували в найкоротші терміни — лише за 206 днів.

На будівництво пішло 400 тисяч кубометрів бетонної суміші та 7000 тонн металоконструкцій. У будівництві задіяли 90 тисяч людей.

[ + – ] Новий саркофаг над четвертим енергоблоком у Зоні відчуження

У 2016 році у Зоні відчуження завершилися роботи зі встановлення нового захисного саркофага. Це сталева конструкція загальною вагою 36 тисяч тонн. На створення такої захисної арки пішло майже десять років. На неї витратили близько двох мільярдів євро.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада на 90-му році життя помер громадський діяч та син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич. Він перебував у Німеччині на лікуванні.