"Высшая честь": Тимоти Снайдер показал, как защитник Украины читает его книгу в окопе (фото)

На опубликованном фото украинский боец читает монографию "Дорога к несвободе. Россия, Европа, Америка", в которой автор анализирует влияние философа Ивана Ильина на Путина и РФ в целом.

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Известный американский историк, специалист по Восточной Европе, и публицист Тимоти Снайдер, опубликовал пост в Twitter фото солдата в окопе, который читает его книгу. В комментарии к фотографии он написал на украинском языке — "высшая честь для автора — читатель".

Судя по фотографии боец в окопе читает книгу Снайдера "Дорога к несвободе. Россия, Европа, Америка", которая вышла в 2018 году.

Кратко о Тимоти Снайдере

Тимоти Снайдер – 53-летний американский историк, профессор Йельского университета, специалист по Восточной Европе. В 1997 году он защитил докторскую диссертацию в Оксфордском университете и стал лауреатом престижной стипендии Маршалла. Снайдер полиглот — он владеет английским, французским, немецким, польским, чешским, словацким, украинским, русским и белорусским языками.

Он автор монографий и статей в научных журналах. Среди его трудов:

О тирании. 20 уроков XX века (2018);

Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным (2015);

Дорога к несвободе: Россия, Европа, Америка (2020);

Реконструкция наций (2013);

Черная земля. Холокост как история и предупреждение (2017) и другие.

В 2010 году публицист пишет монографию "Кровавые земли", которая принесла особенную известность. В ней Снайдер пишет о грандиозных трагедиях, которые пережили страны Восточной Европы – Польша, Украина, Литва, Белоруссия и западные регионы России – в середине прошлого века.

О чем книга "Дорога к несвободе"

На страницах книги Снайдер исследует влияние философа Ивана Ильина на президента России Владимира Путина и РФ в целом. Также автор книги делает акцент на драматические события в Украине, России, Европе и США в период 2011 по 2016 года. В частности речь идет о Революции Достоинства, протесты на Болотной площади в Москве, аннексия Крыма, события на Донбассе, брексит и победа Дональда Трампа на президентских выборах.

Особое место в работе уделяется внешней и внутренней политике России в указанный период, на фоне укрепления олигархической вертикали власти в стране. Относительно внутренним процессам в РФ Снайдер подчеркивает, что российское государство при президенте Владимире Путине практически монополизировало право на коррупцию. Что касается внешней политике, то автор книги отмечает, что после аннексии Крыма европейским странам все сложнее было видеть Кремль в числе своих партнеров.

Ранее сообщалось, что бывший командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис 1 января предупредил, что президент РФ Владимир Путин ведет свою страну в "темный лес", из которого она, возможно, никогда и не выйдет. К таким выводам он пришел после просмотра новогоднего "голубого огонька", транслировавшегося по российскому ТВ.