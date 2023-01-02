"Найвища честь": Тімоті Снайдер показав, як захисник України читає його книгу в окопі (фото)

На опублікованому фото український боєць читає монографію "Дорога до несвободи. Росія, Європа, Америка", в якій автор аналізує вплив філософа Івана Ільїна на Путіна та РФ загалом.

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Відомий американський історик, фахівець зі Східної Європи та публіцист Тімоті Снайдер опублікував пост у Twitter фото солдата в окопі, який читає його книгу. У коментарі до фотографії він написав українською мовою: "найвища честь для автора — читач".

Судячи з фотографії, боєць в окопі читає книгу Снайдера "Дорога до несвободи. Росія, Європа, Америка", яка вийшла у 2018 році.

Коротко про Тімоті Снайдера

Тімоті Снайдер — 53-річний американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст зі Східної Європи. У 1997 він захистив докторську дисертацію в Оксфордському університеті та став лауреатом престижної стипендії Маршалла. Снайдер поліглот — він володіє англійською, французькою, німецькою, польською, чеською, словацькою, українською, російською та білоруською мовами.

Він автор монографій і статей у наукових журналах. Серед його праць:

"Про тиранію. 20 уроків XX століття" (2018);

"Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним" (2015);

"Дорога до несвободи: Росія, Європа, Америка" (2020);

"Реконструкція націй" (2013);

"Чорна земля. Голокост як історія та попередження" (2017) та інші.

2010 року публіцист пише монографію "Криваві землі", яка принесла йому особливу популярність. У ній Снайдер пише про грандіозні трагедії, які пережили країни Східної Європи — Польща, Україна, Литва, Білорусія та західні регіони Росії в середині минулого століття.

Про що книга "Дорога до несвободи"

На сторінках книги Снайдер досліджує вплив філософа Івана Ільїна на президента Росії Володимира Путіна та РФ загалом. Також автор книги наголошує на драматичних подіях в Україні, Росії, Європі та США в період із 2011 по 2016 роки. Зокрема, йдеться про Революцію Гідності, протести на Болотній площі в Москві, анексію Криму, події на Донбасі, брекзит і перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.

Особливе місце в роботі приділяється зовнішній і внутрішній політиці Росії в зазначений період і натомість зміцненню олігархічної вертикалі влади країни. Щодо внутрішніх процесів у РФ Снайдер наголошує, що російська держава за президента Володимира Путіна практично монополізувала право на корупцію. Щодо зовнішньої політики, то автор книги зазначає, що після анексії Криму європейським країнам усе складніше було бачити Кремль серед своїх партнерів.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс 1 січня попередив, що президент РФ Володимир Путін веде свою країну до "темного лісу", з якого вона, можливо, ніколи й не вийде. Таких висновків він дійшов після перегляду новорічного "Блакитного вогника", що транслювався російським ТБ.