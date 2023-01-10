Дожди, снег и гололед: в Украине объявили штормовое предупреждение (фото)

Неблагоприятные погодные условия, как предупреждают синоптики, могут продлиться до 11 января.

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Во вторник, 10 января, во многих областях Украины из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба "Укргидрометеоцентра".

Штормовое предупреждение — информация от "Укргидрометеоцентра"

На фоне ухудшения погодных условий во многих регнионах Украины было объявлено штормовое предупреждение. По данным "Укргидрометеоцентра", непогода обойдет стороной только Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области.

В остальных регионах Украины ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду. После того, как было объявлено штормовое предупреждение, в большей части страны введен I уровень опасности (погодные условия потенциально опасны для населения и инфраструктуры).

[ + – ] Штормовое предупреждение объявлено в Украине

Помимо этого, "Укгргидрометеоцентр" обнародовал прогноз погоды в Украине на 10 января. По данным синоптиков, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях. В остальных регионах прогнозируется относительно солнечная погода.

Средняя температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях составит от -3 до +5 градусов. В центральных и восточных регионах столбики термометров покажут от -10 до +1, а на юге и в Крыму — от -1 до +8 градусов.

[ + – ] Укргидрометеоцентр опубликовал прогноз погоды в Украине на 10 января

Штормовое предупреждение — предупреждение от ГСЧС

Об ухудшении погодных условий в Украине во вторник, 10 января, также информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После того, как "Укргидрометеоцентр" объявил штормовое предупреждение, в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях на дорогах ожидается гололед.

Из-за непогоды спасатели призывают граждан быть предельно внимательными на дорогах и придерживаться безопасного скоростного режима, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Штормовое предупреждение — прогноз погоды на 10 января от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 10 и 11 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться сильным ветром, осадками в виде дождей и мокрого снега, а также гололедом на дорогах. Средняя дневная температура в восточных областях составит от -3 до -8 градусов, в западных — от +2 до +7, а в южных ожидается потепление до +10 градусов.

"На севере и в центре в течение дня 10-11 января — от -3 мороза до +2 . Дождь и мокрый снег периодически будут в западных областях, и, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины — без существенных осадков. В Киеве во вторник-среду снега и не просите. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью -5…- 8 градусов, а днем до -3", — продолжила Диденко в своем Facebook.

Синоптик также заверила, что 13-14 января ожидается потепление в Украине, которое объясняется приходом теплых атлантических масс.

[ + – ] 10-11 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Отметим, что 10 января из-за ухудшения погодных условий в Украине начали действовать аварийные отключения света.

Несколькими днями ранее сообщалось, что во всей Европе установлены новые температурные рекорды, а в некоторых странах после Нового года дневная температура составляла до +25 градусов.