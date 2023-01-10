Штраф 8000 грн: в Одесской области украинцев обязали декларировать атмосферные выбросы генераторов

Госпотребслужба Одесской области предупредила о штрафе и ограничениях на использование электрогенераторов из-за отсутствия декларации, касающейся выбросов в атмосферу. Но впоследствии пресс-служба ведомства пост удалила.

Related video

Гражданам Украины придется декларировать выбросы в атмосферу от электрогенераторов. За невыполнение постановления предусмотрен штраф в размере 5-8 тысяч гривен. Об этом сообщило Главное управление Госпотребслужбы Одесской области на своей странице в Facebook.

В публикации, которую удалили спустя время, шла речь о том, что разрешение на выбросы загрязняющих веществ считается официальным документом, который предоставляет право эксплуатировать электрогенераторы, поскольку их работа сопряжена с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ.

[ + – ] Скриншот публикации Госпотребслужбы Одесской области

Спустя некоторое время пост в Facebook был удален. Фокус обратился за комментарием к Госпотребслужбе.

"Такое разрешение выдается бесплатно с неограниченным сроком действия. Отсутствие разрешения на выбросы может грозить предприятию наложением административного штрафа от 5 000 до 8000 грн", — говорилось в сообщении.

В качестве мер воздействия упоминались ограничение, а также временное прекращение использования генераторов.

Ранее Фокус разбирался в том, сколько топлива для генераторов разрешили хранить без лицензии. Депутаты прояснили спорные вопросы, связанные с использованием и ввозом в Украину электрогенераторов во время энергетического кризиса.

Напомним, что в Турции поддержали "формулу мира" Зеленского. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, российско-украинская война закончится дипломатическим путем, а Россия готова к переговорам.