Предупреждение диверсий: СБУ проводит рейды в правительственном квартале Киева (фото)

В рамках мероприятий по усилению безопасности силовики будут проверять у граждан документы, осматривать автомобили, офисы и места общего пользования многоквартирных жилых домов.

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Служба безопасности Украины проводит мероприятия по обеспечении безопасности на территории Печерского района столицы. В частности, в районе правительственного квартала и на прилегающих территориях силовики осуществляют контрразведывательные действия, сообщает пресс-служба СБУ.

"Мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводятся с целью проверки и усиления защиты важных государственных объектов от потенциальных диверсий, а также усиление безопасности лиц в отношении которых осуществляется государственная охрана. В СБУ пояснили, что данные действия особенно актуальны в условия военной агрессии России, которая пытается всевозможными способами дестабилизировать ситуацию в Украине.

Сотрудники силового ведомства осуществляют:

осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов. Осматриваются помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д;

проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Пресс-служба СБУ обращает внимание на то, что данные мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения у граждан могут проверять документы, досматривать автомобили, а некоторые пешеходные проходы и проезды по улицам могут быть перекрыты.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", — заявили в СБУ.

Напомним, по информации СБУ от 10 января, с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину было выявлено более 600 российских агентов и шпионов. Также, согласно заявлениям руководителя СБУ, с 24 февраля прошлого года силовикам удалось предотвратить покушение на министра обороны и главу ГУР.