Часть гранаты застряла возле сердца: хирурги рассказали подробности операции бойца ВСУ (фото)

Хирурги извлекли детонирующую часть боеприпаса из тела военного 1994 года рождения. Операцию проводил один из опытнейших хирургов Вооруженных сил Украины.

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Украинские военные врачи провели уникальную операцию, достав из тела раненого военного неразорвавшуюся часть гранаты. Подробности рассказала в комментарии "ТСН" советник по стратегическим коммуникациям командующего Медицинскими силами ВСУ Евгения Сливко.

Часть гранаты застряла рядом с сердцем военного. За ходом операции наблюдали саперы, готовые вмешаться при необходимости, отметила Сливко.

[ + – ] Детонирующая часть гранаты находилась чуть ниже сердца

Медики извлекли детонирующую часть гранаты, которая находилась чуть ниже сердца и оставалась взрывоопасной. Подобных операций в практике украинских врачей еще не было, подчеркнула она.

"Аналогичная была во времена войны в Афганистане. О нынешнем пациенте могу сказать, что он 1994 года рождения. Сейчас направлен на реабилитацию, его состояние стабильное. Думаю, этот случай войдет в учебники по медицине", — добавила советник.

Операцию проводил один из опытнейших хирургов Вооруженных сил Украины Андрей Верба без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент, сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Верба о своей работе и проведенной операции в общении "ТСН" рассказывал скромно: "Что там уникального. Разрезали, зашли и убрали".

После работы медиков саперы обезвредили опасный боеприпас.

Напомним, что защитника Мариуполя Михаила Дианова, который получил известность после фото с перевязанной рукой при выходе из "Азовстали", 13 декабря прооперировали в США. В его правой руке не хватало 4 сантиметра кости.

По данным ВОЗ, почти четверть населения Украины может страдать психическими расстройствами из-за войны с Россией. Изменения в психике начинаются от беспокойства и стресса до тяжелых состояний.