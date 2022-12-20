Миллионы украинцев столкнутся с психическими проблемами из-за войны, — ВОЗ

По словам представителей организации, с психическими расстройствами столкнется 10 млн человек. Ведущей проблемой в ВОЗ уже называют посттравматическое стрессовое расстройство.

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Около четверти населения Украины может страдать психическими расстройствами из-за войны в Украине. Такие данные озвучил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге для прессы в Женеве, говоря о том, как на украинцев повлияла война.

"До 10 миллионов человек подвержены риску различных форм психического расстройства, которые варьируются от беспокойства и стресса до более тяжелых состояний", — сказал он.

Одно из тяжелых психических расстройств, которое угрожает миллионам украинцев, по мнению экспертов ВОЗ, — это посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, атаки ВС России на критическую инфраструктуру негативно отражается и на здравоохранении в стране. Они затрудняют работу медиков и не все пациенты могут получить необходимую помощь. В том числе, и психиатрическую.

Кроме того, в результате ракетных ударов и обстрелов в Украине уже было разрушено или пострадало 631 медицинское учреждение.

Напомним, в 2020 году аналитики ВОЗ подсчитали, что восемь миллионов украинцев имеют психические расстройства. Но сравнительно мало людей имеют доступ к качественным [психиатрическим] услугам.

Фокус также писал, почему украинцы избегают психиатров. В исторической памяти жителей постсоветского пространства психиатрия запечатлена как один из карательных инструментов тоталитарного режима.