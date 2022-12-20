Мільйони українців зіштовхнуться із психічними проблемами через війну, — ВООЗ

За словами представників організації, із психічними розладами зіткнеться 10 млн осіб. Провідною проблемою у ВООЗ вже називають посттравматичний стресовий розлад.

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Близько чверті населення України може страждати на психічні розлади через війну в Україні. Такі дані озвучив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт на брифінгу для преси у Женеві, говорячи про те, як на українців вплинула війна.

"До 10 мільйонів людей схильні до ризику різних форм психічного розладу, які варіюються від занепокоєння і стресу до важких станів", — сказав він.

Один із тяжких психічних розладів, який загрожує мільйонам українців, на думку експертів ВООЗ, — це посттравматичний стресовий розлад.

Крім того, атаки ЗС Росії на критичну інфраструктуру негативно відбиваються і на охороні здоров'я в країні. Вони ускладнюють роботу медиків, і не всі пацієнти можуть отримати необхідну допомогу. Зокрема й психіатричну.

Крім того, внаслідок ракетних ударів та обстрілів в Україні вже зруйновано або пошкоджено 631 медичний заклад.

Нагадаємо, 2020 року аналітики ВООЗ підрахували, що вісім мільйонів українців мають психічні розлади. Але порівняно мало людей мають доступ до якісних [психіатричних] послуг.

Фокус також писав, чому українці уникають психіатрів. В історичній пам'яті мешканців пострадянського простору психіатрія відображена як один із каральних інструментів тоталітарного режиму.