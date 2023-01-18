Получил паспорт "ЛНР": найден бизнесмен, предлагавший $5 млн главе ФГИ, – "Схемы" (видео)

По данным журналистов, подозреваемый по делу о коррупции Виталий Колесников занялся бизнесом на оккупированных территориях.

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Разыскиваемый в Украине предприниматель Виталий Колесников, задержанный в 2020 года во время передачи части взятки главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, получил "гражданство" так называемой "ЛНР" и создал на оккупированной территории Донецкой области и девять предприятий, сообщает проект "Схемы".

В публикации отметили, что Колесникова удалось вычислить после того, как в Москве признали захваченные населенные пункты Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью Российской Федерации.

В связи с этим, данные коллаборантов, скрывающихся на временно оккупированных территориях Украины, появились в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы.

Взятка председателю Фонда госимущества Украины

По данным журналистов, в 2020 году главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко была предложена взятка в размере 5 миллионов долларов за назначение определенного человека на руководящую должность государственного предприятия "Одесский припортовой завод".

Диалог с неким предпринимателем по имени Виталий был записан на скрытую камеру самим Дмитрием Сенниченком. Речь шла о передачи аванса в размере 100 тысяч долларов в момент подписания договора.

Спустя два дня правоохранители сообщили о задержании трех лиц при попытке передать часть оговоренной суммы – 50 тысяч долларов. В источнике отмечают, что полное имя упомянутого коррупционера – Виталий Владимирович Колесников.

Несмотря на то, что после ареста Колесников должен был понести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины, бизнесмену удалось скрыться на территории России.

[ + – ] Задержание Колесникова

Как Колесникову удалось сбежать

"Схемы" указывают на то, что после ареста предприниматель содержался в Киевском следственном изоляторе. Позже мать подозреваемого внесла за него залог в 4 миллиона 200 тысяч гривен, в результате чего 2 июля 2020 года он вышел на свободу.

Изначально Виталий Колесников носил электронный браслет, используемый для контроля со стороны правоохранительных органов. Однако 30 сентября коллегия судей отменила данную обязанность.

"До 30 ноября меру пресечения Колесникову не продлили из-за его игнорирования заседаний. Поэтому после этой даты он без проблем забрал свой загранпаспорт и, как заявил адвокат, уехал в Россию", — говорится в публикации.

[ + – ] Виталий Колесников находится в розыске МВД Украины

Виталий Колесников на временно оккупированных территориях Украины

Журналистам удалось выяснить, что после бегства бизнесмена из Украины в реестре российской налоговой появилась компания "Внешторгэнергокоммун" (ВТЭК), записанная на имя Виталия Владимировича Колесникова.

"Схемы" установили, что речь идет о том самом человеке, который обвиняется во взятке главе ФГИ. Об этом говорит совпадение даты рождения, а также паспортные данные его сына Вадима, занимающего пост генерального директора ВТЭК.

После полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в феврале прошлого года Виталий Колесников расширил свою деятельность на оккупированных территориях. Так, октябре-ноябре 2022 года в неподконтрольной Украине Донецкой области московская ВТЭК открыла 9 предприятий.

Также сообщается, бизнесмен стал обладателем "паспорта" так называемой "ЛНР".

[ + – ] Расследование проекта "Схемы"

"Виталий Колесников находится в розыске МВД Украины по подозрению во взяточничестве. Теперь, возможно, к этому обвинению прибавится еще несколько. А возможно – и международные санкции", — заключили журналисты "Схем".

Напомним, что 17 февраля 2022 года народные депутаты Украины проголосовали за увольнение главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Данное решение было поддержано 318 голосами.

Еще Фокус писал о том, что глава Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, который был задержан за предложение "посодействовать" одному из своих коллег в избежании ответственности за хищение государственных средств.